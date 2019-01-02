العلاقاتالمصرية الاسرائيلية فى عام 2018 مزيدمن التنسيق والتطبيع والاستفزاز

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

شهد عام 2018 مزيداً من الدفء والتطبيع والتنسيق الأمنى والعسكرى واللقاءات المعلنة والسرية بين مصر و(اسرائيل)، وفيما يلى بيان بأبرز المحطات:

3 فبراير 2018 ـ لم يصدر أى بيان رسمى مصرى لتكذيب ما ورد فى التحقيق الصحفى المنشور فى نيويورك تايمز بتاريخ 3 فبراير 2018، عن قيام الطيران الاسرائيلى بتوجيه ضربات للجماعات الارهابية فى سيناءبموافقة مصرية صادرة من عبد الفتاح السيسى.

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19 فبراير 2018 ـ تم الاعلان عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل اعلنت عنها وكالات الانباء التى نشرت خبرا نقلا عن شركة «ديليك» للحفر، إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار ولوثيان»، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصديرغاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية المملوكة لمجموعة عرفة لصاحبها علاء عرفة أحد أهم مصدرى اتفاقيات الكويز.

وهو ما احتفى به نتنياهو قائلا ((أرحببهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين)).

وأضاف: ((لميؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد)).

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18 ابريل 2018 ـكرر عبد الفتاح السيسى مقولته المفضلة بان السلام أصبح فى وجدان المصريين وذلك فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى الذكرى 36 لتحرير سيناء وقد قال بالنص:

((اوعوا حد يأخذالبلد للحالة التى كانت قائمة ايام 1967 …. بعد 1967 .. الوجدان اتشكل على عداوة شديدة (لاسرائيل) واستعداد للقتال للآخر (حتى آخر مدى) .. مكانش فيه حد فى المنطقة وفى مصر يقبل بمبادرة السلام ال الرئيس السادات طرحها…مكانش حد كتير مؤمن بفكرة السلام ساعتها…مكانش حد شايف ال شايفه الرئيسالسادات وهو بياخد القرار ده…كان السادات لوحده……احنا بنتكلم (النهارده) بعد 50 سنة عندما تشكل وجدان جديد ووعى اخر وحالة جديدة فى نفوس الناس هى حالة السلام والتشبث به)) ولمشاهدة كلمته اضغطهنا

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9 مايو 2018 ـ سمحت السلطات المصرية للسفارة الاسرائيلية بالاحتفال علنا للمرة الاولى فى وسط القاهرة وبالقرب من ميدان التحرير فى فندق ريتز كارلتون، بالذكرى السبعين لاغتصابفلسطين، ليعيدونا ثلاثين عاما الى الوراء، حين تمكن الشعب المصرى من قطع أرجل (اسرائيل) من المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، مما أدى الى القضاء تماما على اى محاولات للتطبيع الشعبى منذ ذلك الحين.

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16 مايو 2018 ـ صرح السيسى فى المؤتمر الخامس للشباب بان مصر لا تستطيع ان تفعل شيئا لأنها صغيرة وضعيفة وبلا تأثير، تعليقا على القرار الأمريكى بنقل السفارة الى القدس،وما تلاه من مذابح اسرائيلية للفلسطينيين على حدود قطاع غزة. وقد قال بالنص:((قرارنقل السفارة سيؤدى الى شئ من عدم الرضا والاستقرار..بنتحرك فى حدود قدرتنا ..وحطوا خط تحت حدود قدرتنا..وعلى الفلسطينيين ان يحتجوا بطرق لا تؤدى الى سقوط ضحايا .. وعلى الإسرائيليين ان يكونوا اكثر حرصا فى عدم اسقاط ضحايا .. ولايمكن لمصر ان تفعل شيئا .. علينا ان نعمل ونكبر لكى يكون لنا تأثير فى المستقبل ..)) رابط كلمة عبد الفتاح السيسى اضغطهنا

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22 مايو 2018 ـ “زيارة سرية اخرى لنتنياهو الى مصر”. خبر أذاعته القناة العاشرة الاسرائيلية بعد الزيارة بثلاثة شهور، وأكده وزير الماليةالصهيونى “موشيه كحلون” عن قيام نتنياهو بزيارة سرية الى مصر للاجتماع مع عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء 22 مايو 2018.

ليست هذه هى المرة الأولى التىيجتمعان فيها سرا، بل هى المرة الثالثة علىالأقل، وفقا لما تناقلته وكالات الانباء؛ كانت المرة الأولى فى مدينة العقبة فى 21 فبراير 2016 بمشاركة وزير الخارجية الامريكى وملكالاردن وكانت المرة الثانيةفى مصر فى ابريل 2016 بصحبة إسحاق هرتزوغ زعيم المعارضة الاسرائيلية وفريق من المستشارين والخبراء الامنيين الاسرائيليين.

ولقد قام نتنياهو بتدنيس التراب المصرى فى مايو الماضى، بعداسبوع واحد فقط من المذبحة التى ارتكبتها قواته ضد المتظاهرين السلميين العزل من الفلسطينيين على حدود القطاع مع ارض فلسطين 1948،يوم الاثنين 14 مايو 2018 وارتقى فيها 63 شهيدا.

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مايو 2018 ـ تونس ترفض التطبيع ومصر تؤيده

غضب فى تونس بسبب برنامج “فكاهى” من برامج الكاميرا الخفية الرمضانية اسمه “شالوم”، يستضيف شخصيات سياسية لإجراء حوار زائف مع مذيع قناة “سىان ان” ولكنهم يفاجئون انهم داخل مقر سرى للسفارة الاسرائيلية فى تونس.

كما قضت محكمة تونسية للأمور المستعجلة بمنع رياضيين (اسرائيليين) من دخول تونس للمشاركة فى بطولة للتايكوندو. أما فى مصر فإننا نستورد الغازمن (اسرائيل)، وننسق معها أمنيا وعسكريا ونعيش معا العصر الذهبى للعلاقات المصرية الاسرائيلية.

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اغسطس 2018 ـ الاعلان عن قيام الكونجرس بمنح ميدالية ذهبية للسادات “اعترافا بإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة لإحلال السلام بالشرق الأوسط”. وبطبيعة الحال لم يكن التكريم له وحده بل لكل النظام الحاكم فى مصر بكل مؤسساته؛ تكريم لنظام كامب ديفيد الذى تأسس فى 18/1/1974 مع مفاوضات فض الاشتباك الاول، ولا يزال يحكمنا حتى اليوم بدون منافس او منازع.

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11 اكتوبر 2018 ـ قال السيسى فى الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة بالنص ((ان تحرير 20 كيلو من سيناء كان هو اقصى ما يمكن ان نحققه طبقا لقدراتنا.))

وهى ذات الرواية الاسرائيلية التى تدعى ان القوات المسلحة المصرية لم تستطع ان تحرر فى حرب 1973 سوى بضعة كيلومترات قليلة شرق القناة، فاذا اراد المصريون بقية سيناءالتى عجزوا عن تحريرها فى الحرب، فعليهم ان يدفعوا ثمن ذلك: “اعتراف بشرعية اسرائيل وصلح وسلام وتطبيع معها وانسحاب من الصراع العربي الصهيونى بالإضافة وهو الاخطر والاهم تقييد للقوات والتسليح المصرى فى سيناء الا باذن (اسرائيل).”

و لم يكتفَ عبد الفتاح السيسى للاسف بتبنى وترديد الرواية الاسرائيلية عن حرب 1973، بل بالغ فى واستفاض فى الحديث عن هزيمة 1967، اضعافا مضاعفة عن حديثه واشادته بنصراكتوبر، فأسهب فى الحديث عن فرق القوة الهائل بيننا وبين اسرائيل حينذاك وشبهه بالفرق بين السيارة السيات والسيارة المرسيدس، وقال ان قرار الحرب فى ظل تلك الموازين كان بمثابة قرارا بالانتحار، فى تشبيه مجازى اراد منه ان يشيد بالمعجزة التى قام بها الجيش المصرى.

وكان من الممكن ان يكون سياق الكلام مقبولا، لو انه أكد فى نهاية هذا الكلام المستفيض عن ضعفنا العسكرى مقارنة باسرائيل عام 1973، ان الوضع اليوم اختلف وإننا اليوماقوياء نتساوى ان لم نكن نتفوق فى الميزان العسكرى على اسرائيل، وان لا أحد يجرؤ اليوم على تكرار عدوان 1967…الخ.

ولكنه لم يفعل الا فى اشارة عابرة وخجولة، بل انه تحدث عن (اسرائيل) 1967 و1973 بصيغة “الخصم والطرف الآخر” اللذان كررهما أكثر من مرة، متجنبا تكرار كلمة “العدو” التى لم يذكرها الا مرة واحدة على استحياء. لمشاهدة الكلمة اضغط هناأو هنا .

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نوفمبر 2018 ـ السيسى يحث الشباب على عدم العداء لاسرائيل على غرار ما كان سائدا قبل 1973، لأن دخول مصر، على حد قوله، فى حروب وصراعات ضد اسرائيل كان له أثمانا فادحة وأضرارا بالغة على الدولة المصرية وهو ما أدركه الرئيس السادات، واستطاع بشكل (متفرد) ان ينقذ مصر ويخرجها من هذا الصراع ويعقد اتفاقية سلام مع اسرائيل.

وفيما يلى ما قاله بالنص: ((أريدأن أتكلم عن قدرة القيادات على قراءة الموقف .. القدرة دى تختلف من زعيم لآخر حسب الخلفية الثقافية والفكرية والبناء العلمى ال تم اعداده به وكمان التجربة .. رؤية زى رؤية الرئيس السادات، كانت مبنية على تجربته فى قضية الصراع وآثاره .. وجعلته ياخد هذا التوجه ال خدهفى بناء السلام ال احنا بنعتبره عمل متفرد فى عصره .. بعد ما شاف أد ايه ان تمن الصراع وتمن الحروب ضخم جدا على الدول وعلى مستقبلها .. قرر واتحرك بايجابية ومثابرة لبذل جهود ضخمة حتى توصل للسلام ال هو مستقر وثابت واصبح جزء من قناعات المصريين.)) ـ لمشاهدة الكلمة اضغط هنا

مع قيامه، فى تصورى، بالتلميح الى ان تورط مصر فى الخمسينات والستينات فى الصراع ضد اسرائيل كان بسبب رغبة جمال عبد الناصر فى زيادة شعبيته! فلقد قال بالنص ((ان بعضالرؤساء يدخلون فى صراعات خارجية لزيادة شعبيتهم.))

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2 ديسمبر 2018 لم يصدر اى تصريح رسمى يكذب او ينفى او يرد على وقاحة وادعاءاتالصحفى الصهيونى “يوسى مليمان” محلل الشؤون الاستخباراتية الذى كتب تقريرا فى صحيفة معاريف الاسرائيلية قال فيه:

· ((أنهناك خيبة أمل كبيرة تسود إسرائيل بسبب الفشل المصري في مواجهة تنظيم “داعش” في سيناء، على الرغم من المساعدات العسكرية والاستخبارية التي تقدمها تل أبيبلها…

· وأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مصر لن تنجح في اجتثاث الخلايا الإرهابية في مصر قبل نهاية عام 2018…

· وانه رغم أن عدد العمليات الإرهابية التي ينفذها الإرهابيون قد انخفض، الا انه لم يتم هزيمة داعش بعد…

· وأنه قد انضمت إلى حرب مصر ضد الإرهاب هيئات استخباراتية عديدة تابعة للولايات المتحدة مثل وكالة الاستخبارات الوطنية(NSA) ووكالة الاستخبارات المركزية(CIA)، وللاستخبارات الفرنسية والاستخبارات البريطانية (MI6) وكذلك الاستخبارات الاتحادية الالمانية (BND)، بالاضافة الى الاستخبارات الإسرائيلية: خاصة شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان)، والامن العام (الشاباك) والموساد، وسلاح الجوالاسرائيلى.

· بالاضافة الى سماح إسرائيل بتجاوز الملاحق الأمنية لاتفاقية “كامب ديفيد” عبر منح مصر إذن بجلب دبابات واستخدام طائرات وقوات مشاة إلى شمال سيناء من أجل تمكينها من إلحاق هزيمة بالتنظيم.

· الى الدرجة التى جعلت عدد مجلة “إنتلجنس أونلاين” الفرنسية لهذا الشهر يصدر بالعنوانالتالى: (رغم المساعدة الإسرائيلية الكبيرة، ما زال من الصعب على مصر العمل في سيناء).

· ولقد جاء ايضا في المقال أنه رغم الهجوم المستمر الذي يشنه الجيش المصري بالتنسيق مع إسرائيل، الا انه لا يزال ينشط نحو ألفي إرهابي في سيناء.

· وانه على امتداد نحو ثلاث سنوات، كثفت كل الجهات الاستخباراتية الإسرائيلية بما في ذلك الموساد، ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية جهودها لمساعدة المصريين، حسبما جاء في نشرة المعلومات الفرنسيةبأن هذه الوحدة الاسرائيلية شاركت في جزء كبير من اعتراض البث في سيناء. كما طلبت مصر من سلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، العمل المكثف بهدف الإضرار بنشطاء عناصر “ولاية سيناء” في شمال سيناء..))

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القاهرة فى 2 يناير 2019