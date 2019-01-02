الفنان حاتم العراقي يودع أحزانه مع 2019 ويطرح كليبا جديدا

ودّع “عندليب الأغنية العراقية” الفنان حاتم العراقي أحزانه مع بداية العام الجديد 2019، بعدما كانت أيام العام الماضي في 2018 ليس كما يشتهي مع حالة الحزن التي عاشها لعدة أسباب، شاكراً وقوف جمهوره معه في هذه المحنة التي حلت عليه، مؤكداً أن العام الجديد سيكون عام المفاجآت التي ستسعد الجمهور معه، لما تحمله الايام المقبلة من أعمال ونشاطات فنية وغنائية متعددة وجديدة ولا تخلو من عنصر المفاجأة.

وكان حاتم العراقي قد إختتم حفلات 2018 برفقة الفنان عاصي الحلاني من خلال حفلاً جماهرياً كبيراً أقامه ليلة 29 ديسمبر الماضي، في كازينو لبنان في مدينة بيروت، وقبلها بليلة في قبرص ليلة 28 ديسمبر بفندق Elexus، وهي الجولة الختامية للعام 2018، بعدما كانت قبلها في أوروبا بين السويد مدينة ستوكهولم، ومدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.

هذا وسيطرح خلال أيام قليلة كليب أغنيته المصورة من أغنيات ألبومه الأخير 2018 “واتضح” من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان سيف عامر وتوزيع حسام الدين، بطريقة الفيديو كليب، من إخراج رأفت البدر، وذلك عبر قناة روتانا بـ”اليوتيوب”، والتي كان قد صورها في تركيا خلال الفترة الماضية.

وسيطرح حاتم العراقي خلال الفترة المقبلة أغنية جديدة مصورة بطريقة الفيديو كليب، يجدد خلالها تعاونه مع ألحان الموسيقار “طلال” ومن كلمات الشاعر السعودي خالد المريخي وتوزيع حسام كامل، ومن إخراج علاء الأنصاري.