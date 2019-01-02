القطاع التعليمي الاستثماري

تسعى هيئة إستثمار بغداد الى دفع العملية الإقتصادية عموماً والإستثمارية على وجه الخصوص نحو الأفضل من خلال رفد الساحة الإقتصادية بمشاريع إستثمارية واعدة في شتى القطاعات ومن تلك القطاعات التي لها أثر مهم ( القطاع التربوي والتعليمي) للعاصمة بغداد إذ أجازتالهيئة العديد من المشاريع فيه منها مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز ووصلت الى مراحل متقدمة في العمل منها :

1_ المشاريع المنجزة :

_ مدارس الأمتياز الأهلية التي تنفذها شركة الصواري للمقاولات العامة المحدودة في منطقة زيونة .

_ كلية الإسراء الجامعة التي تنفذها شركة ريف بغداد للتجارة العامة والإستثمار العقاري المحدودة في ساحة الأندلس .

_ مدرسة عشق بغداد التي تنفذها شركة الفناء الهندسية للتجارة والمقاولات العامة في منطقة زيونة .

_ مجمع تربوي تعليمي (نون والقلم) في منطقة الدورة .

_ إعادة تأهيل وتطوير مكتبة المأمون الثقافية (كلية الحكمة الجامعة ) في منطقة الداوودي .

2_ المشاريع قيدالإنجاز :

_ مجمع كليات أهلي متكامل الخدمات مع ملحقاته (كلية المشرق ) الذي تنفذه شركة الأدرس للإستثمارات العقارية في منطقة العامرية .

_ جامعة الشموخ الأهلية التي تنفذها شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة في شارع الخيزران / منطقة السيدية .

_ مدرسة أساسية (إبتدائية ومتوسطة ) في منطقة المنصور .

_ مدرسة أهلية نموذجية تنفذها شركة ركائز الإمارة للتجارة والنقل في منطقة زيونة .