المدير العام تربية البصرة يتفقد الاطفال الراقدين في مستشفى الطفل التخصصي ويوجه بفتح صف دراسي للتلاميذ المرضى

المدير العام تربية البصرة يتفقد الاطفال الراقدين في مستشفى الطفل التخصصي ويوجهبفتح صف دراسي للتلاميذ المرضى

وجه المدير العام للتربية في محافظة البصرة الدكتور عبد الحسين سلمان عبد الحسين بفتح صف دراسي للتلاميذ المرضى الراقدين في مستشفى البصرة التخصيصي للأطفال جاء ذلك خلال زيارته المستشفىللإطلاع على احوال الاطفال بصحبة مدير المستشفى .

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان المدير لتربية البصرة هنأ الاطفال بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وقدم الورود والهدايا للأطفال الراقدينفي المستشفى متمنياً لهم الشفاء العاجل وان يكون العام الجديد نافذة لأمل جديد وصحة دائمة

وأضاف حسن ان المدير العام وجه بفتح صف دراسي داخل المستشفى للأطفال وتجهيزه بوسائل التعليم كافة ، فيما شكرت ادارة المستشفى وأهالي المرضى هذه الالتفاتة الإنسانية القيمة التيتعني لهم الكثير في دعم هذه الشريحة من الاطفال .

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مؤسسة الايثار تقوم بنصب منظومة مياه عذبة في مدرسة راية الاسلام الابتدائية ضمن احتفاليتها باليوم العالمي للمياه

اقامت مدرسة راية الاسلام الابتدائية للبنات التابعة الى المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه برعاية منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع مؤسسةالإيثار الإنسانية .

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح انه على هامش الاحتفالية قامت مؤسسة الإيثار الانسانية بنصب منظومة مياه عذبة في المدرسة دعما منها للأطفال ولضمانوصول الماء الصالح للشرب حفاظا على صحتهم وسلامتهم ، مبيناً ان الاحتفالية تضمنت تقديم عدد من الفعاليات المتنوعة من قبل تلميذات المدرسة اكدت على أهمية المياه وسبل الاستخدام الأمثل لها .

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مدرسةالحج الابتدائية في ديالى تؤهل بنايتها المدرسية ضمن حملة الوزارة مدرستنا بيتنا

قامتمدرسة الحج الابتدائية التابعة الى المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى بالحملة الوطنية الكبرى التي اطلقتها الوزارة مدرستنا بيتنا والتي تهدف الى تهيئة ملائمة وجاذبة للتلاميذ والطلبة .

مديرالعلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان ادارة المدرسة وملاكها قاموا بحملة تطوعية وبجهود ذاتية لتأهيل بناية المدرسة تضمنت صب ممرات الصفوف و فرش مادة السبيس امام باب المدرسة الرئيسي وصيانة اكثر من (30) رحلة مدرسية وتركيب الزجاج وتوزيعالهدايا على التلاميذ المتعففين والأيتام وتوفير المستلزمات التربوية ومتطلبات المدرسة .

منجانبها بينت مديرة المدرسة السيدة نسرين احمد حسين ان الحملة تمت بدعم من ملاك المدرسة وأولياء امور التلاميذ ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يساهم في توفير الاجواء التربوية المناسبة في عموم مدارس المحافظة .

منجانبه وجه المدير العام لتربية ديالى السيد جعفر معن الزركوشي كتاب شكر لإدارة المدرسة والكادر التعليمي المساهمين في هذه الحملة المتميزة والتي اثمرت عن تحقيق انجاز متميز يضاف الى سلسلة الانجازات المتحققة بهمة أبناء المحافظة الخيرين وحرصهم على أداء عملهم وقدرتهمعلى مواجهة جميع التحديات والتغلب عليها وإيجاد الحلول السريعة بالتعاون مع أولياء الأمور .

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الكرخ الثالثة تعلن انهاء معاملات الفصل السياسي والترفيعات والعلاوات لعام 2018

انهت المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الثالثة / قسم الموارد البشرية معاملات الفصل السياسي والترفيعات والعلاوات كافة للعام 2018 .

المدير العام للتربية السيد عبد المحسن حسن الموسوي بين ان قسم الموارد البشرية قطع شوطا كبيرا من خلال اكماله معاملات الفصل السياسي وصرف المستحقات المالية الادارية من العلاواتوالترفيعات ولكافة الهيئات التعليمية والتدريسية والموظفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف الموسوي ان القسم انهى كافة المستحقات ولجميع الهيئات التربوية في المديرية خلال المدة المستحقة ، مقدماً شكره الى اللجنة المركزية في محافظة بغداد لجهودهم الحثيثة التي بذلتمن اجل انجاز المعاملات كافة بالإضافة الى شكر قسم الموارد البشرية (شعبة العلاوات والترفيعات وشعب الذاتية ) لهمتهم ومسؤوليتهم في اداء واجباتهم على اكمل وجه وإنصاف للهيئات التربوية في المديرية .

من جانبه اشار مدير قسم الموارد البشرية سلام عبد الجليل الخفاجي ان شعب ( الابتدائي , الثانوي , الموظفين ) انجزت المعاملات الخاصة بالفصل السياسي لجميع الهيئات التعليمية والتدريسيةوالموظفين ، بالإضافة ان شعبة الترفيعات والعلاوات انجزت الترفيعات كافة باستثناء المشمولين بالمدة الاصغرية وكالاتي ( 2015 و2016 لم يتبقى منها سوى 24 اسم ، 2017 (70) اسم فقط , بينما سنه 2018 لم يتبقى سوى (300) اسم تقريبا من اصل اعداد المديرية والبالغ عددهم ( 20453) منتسب .

وبين الخفاجي ان العمل سيتم على قدم وساق بأنصاف المشمولين بالمدة الاصغرية مطلع العام 2019 .

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المدير العام لتربية الكرخ الثانية يشرف على تجربة التقييم الخارجي في متوسطة ماجد المهداوي للبنين

أشرف المدير العام لتربية بغداد / الكرخ الثانية الدكتور قيس إسماعيل الكلابي على تجربة التقييم الخارجي في متوسطة ماجد المهداوي للبنين ضمن قاطع السيدية .

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح انه خلال الزيارة جرت مناقشة موسعة بشأن موضوعة التقييم الخارجي للمدرسة للحصولعلى صورة شاملة عن المدرسة من الملاكات وواقع حال البناية والية سير العملية التعليمية والتدريسية التي تعطي انطباعا عن المدرسة اما بالسلب او بالإيجاب .

هذا والتقى الكلابي بالملاك الاداري والتعليمي موجهاالى اداء الواجب الوظيفي بأمانة لخدمة بلدنا العزيز

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الكرخ الثالثة تقيم المعرض السنوي لرسوم رياض الاطفال

برعاية المدير العام لتربية بغداد / الكرخ الثالثة نظمت شعبة النشاط المدرسي/قسم النشاط الرياضي والمدرسي المعرض السنوي لرسوم رياض الاطفال بحضور معاون المدير العام للشؤون الفنيةومسؤول الشعبة التشكيلية في مديرية النشاط المدرسي في وزارة التربية .

وقال معاون المدير العام نعمان موسى مظلوم ان الهدف من اقامة المعارض الفنية هو تشجيع الطاقات المتميزة لدى تلاميذ رياض الاطفال ورعاية مواهبهم وتنميتها وإيصال رسالة حول واقع الفنالعراقي لهذا البلد الجريح ونهوضه من جديد ليواكب اخر المستجدات في المجال الفني والتربوي اضافة الى المشاركة في المعارض والمهرجانات السنوية التي تقيمها وزارة التربية وباقي المديريات العامة للتربية .

وأضاف ان المعرض تضمن لوحات فنية وتراثية جادت بها انامل براعم رياض الاطفال ليعبروا من خلال الالوان الزاهية في لوحاتهم عن مشاعر وأفكار مختلفة ترسم المستقبل بشكل جميل , مبيناان هذه المعارض تسهم في تلاقح الافكار بين الاطفال المشاركين وخلق حافز المنافسة بينهم لتقديم الافضل

كما تم تقديم فلم قصير تحت عنوان (عصفور الجنة) من انتاج شعبة النشاط المدرسي , بالإضافة الى تقديم الفعاليات لمجموعة من براعم الرياض وإلقاء عدد من الكلمات والقصائد والأناشيد التي تغنت بحب الوطن وانتصارات القوات الامنية بكافة صنوفها.،في ختام الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على الاطفال المشاركين في المعرض .

. فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام