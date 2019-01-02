المدير العام لتربية الرصافة الاولى يناقش الواقع التربوي في قضاء الحسينية

بحضور الاستاذ جواد حمدان الساعدي عضو مجلس النواب التقى الاستاذ حسين فليح حسن مدير عام تربية بغداد / الرصافة الاولى أعضاء المجلس البلدي في قضاء الحسينيه وتم خلال اللقاء مناقشةعدد من المواضيع المتعلقة بالواقع التربوي في القضاء :

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان اللقاء ناقش مشكلة الدوام الثلاثي في المدارس ، وسد الشواغر في المدارس التي تعاني من قلة الملاكات التعليمية والتدريسية ودعوا إلى تثبيت المحاضرين بالمجان ، وفتح روضة في قضاء الحسينيه وذلك لخلو المنطقة من رياض الاطفال، وفتح مدرسة للمتميزين وتشكيللجنة لاستلام البنايات المدرسية التي تكون فيها نسبة الانجاز 80% وهذه المدارس متروكة منذ خمسة سنوات وتأهيلالمخازن المتروكة في القضاء وعددها اثنان اذ يتم تأهيل احدها معملا لإنتاج وتصليح الرحلات المدرسية والأخر مخزن لتوزيع الكتب المنهجية ،والمطالبة بإيجاد مكان بديل لقسم شمال

وأضاف حسن انه تم الاتفاق على ووضع الحلول الناجعة لكافة المعوقات التي تم طرحها مع الاستمرار بعقد الاجتماعات من اجل الوقوف على كافة مراحل تنفيذ ما اتفق عليه.

هذا وحضر اللقاء السيد خليفة وادي قائمقام قضاء الحسينية والسيد ثاني جبر لازم مدير قسم شمال بغداد والسيد حيدر علي العبودي رئيس المجلس البلدي والسيد نجم كاظم رئيس مجلس ناحيه الزهور .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام