الوطنية يوضح حقيقة انشقاق 16 نائبا من الائتلاف

نفى القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا يوم الأربعاء انشقاق 16 نائبا من الائتلاف الذي يتزعمه اياد علاوي.

وقال الملا، ان “الانباء التي تحدثت عن انشقاق 16 نائبا عن الوطنية، معلومات عارية عن الصحة وغير دقيقة، مبينا ان “قبل ثلاثة ايام عقد اجتماع لنواب ائتلاف الوطنية، جمع أكثر من 17 نائباً”.

وأضاف ان “الاجتماع عقد في منزل القيادي في الوطنية فلاح حسن زيدان، والائتلاف متماسك ولا توجد فيه أي انشقاقات، او خلافات داخلية”.

وكان القيادي في تحالف “المحور” الوطني النائب محمد الكربولي قد افاد يوم الثلاثاء بانضمام (16) نائبا من ائتلاف الوطنية ، الى تحالفه.

وقال الكربولي، ان “16 نائب انشقوا عن ائتلاف الوطنية وجاءوا مع المحور، والنواب الحاليين في الوطنية لا يتعدون النائبين”، مؤكدا ان “ابواب تحالف المحور مفتوحة لأي شخص يؤمن بمشروع التحالف”.

وبين القيادي في تحالف المحور ان “هؤلاء الـ 16 نائب شكلوا كتلة اسمها الوطنية داخل تحالف المحور، وهو الان رسميا بالتحالف، وجزء مهم بالتحالف”.