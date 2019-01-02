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الى عائلة الفقيد الرفيق سلطان الربيعي المحترمين

تلقينا بأسى وألم بالغين خبر الوفاة المفاجئة للرفيق العزيز سلطان، غداة حادث لئيم تعرض له قريبا من بيته في بغداد.

لقد خسرنا برحيل ابي فراس رفيقا مخلصا وصديقا صدوقا وإنسانا نبيلا، انغمر في العمل لخير الوطن والشعب ومن اجل حريتهما وسعادة ابنائهما وبناتهما.

نقاسمكم الاحزان اليوم ونحن نودع معكم ابا فراس، وسنبقى معكم على الدوام نحفظ ذكراه العطرة.

في هذه المناسبة الأليمة نتوجه بخالص العزاء الى السيدة المفجوعة ام فراس والاعزاء فراس واشقائه، والى اشقاء الفقيد وبقية الاقارب جميعا، كما الى رفاق الفقيد واصدقائه ومحبيه الكثيرين.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
31/12/201

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