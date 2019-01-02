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اول إطلالة لميريام فارس بعد المرض

ميريام فارس

في أول ظهور رسمي لها، بعد.شفائها نشرت الفنانة ميريام فارس صورتين لها عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام” وهنأت الجمهور بمناسبة الأعياد المجيدة.

الصورة الاولى في بيتها بين الهدايا وزينة عيد الميلاد، أما في الصورة الثانية فظهرت وهي تقوم بمعانقة طفلها ولكن من دون أن تنشر صورته وتمنت ان يحمي الله الناس وأطفالهم وأحباءهم.
وبدت ميريام فارس في الصور بكامل صحتها ولياقتها وأناقتها، مع إصرار بأن تبدأ العام الجديد بتفاؤل وإيجابية.

ميريام فارس التي طرحت كليب أغنية “قومي” قبل عدة أيام، بعد عودتها لمزاولة نشاطها الفني، سوف تحيي ليلة رأس السنة في أبو ظبي.

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