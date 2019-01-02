باحثون.. يتوصلون لعلاج يقضي على الزهايمر في 10 سنوات

توصل باحثون لابتكار علمي يمكن أن يقضي على مرض الزهايمر خلال 10 سنوات، ويمكنه إيقاف انتشار المرض بصورة كبيرة.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ” العلماء توصلوا لنوع جديد من الأدوية، التي يمكن حقن الإنسان بها بصورة تمكنه من التعافي من أعراض الزهايمر.ومرض الزهايمر هو خلل دماغي يحمل اسم الطبيب الألماني ألوسي ألزهايمر، الذي اكتشف المرض عام 1906، وهو من أمراض الشيخوخة، التي تصيب كبار السن وخاصة بعد سن 65 عاما.ويقول باحثون بريطانيون متخصصون في دراسة المرض، أنه سيتم توفير حقنة لعلاج المرض خلال 10 سنوات، وستعمل على استهداف الجينات المسؤولة عن تطور هذا المرض.وقال الدكتور جيمس بيكيت، رئيس قسم الأبحاث في جمعية الزهايمر “نتطلع إلى التوصل إلى علاج المرض بصورة كاملة، لكن لدينا بعض الأسئلة، التي نحتاج إلى إجابات عليها فيما يتعلق بالأبحاث الخاصة بالمرض”.وتابع “توصلنا إلى كل المعلومات الجينية الخاصة بالمرض”، مضيفا: “كما فعل الباحثون في مجال علاج مرض الإيدز على مدى 30 عاما، فإننا نحاول الآن استثمار تلك المعرفة في علاج المرض بعد فهم تفاصيلها الدقيقة”.ولفتت الصحيفة إلى أن” العلاج الجديد سيكون قادرا على منع تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المسببة للزهايمر بشكل آمن “.ويعاني حوال 5.7 مليون شخص حول العالم من مرض الزهايمر، بينهم 850 ألف مريض في بريطانيا، بينما توجد نسبة كبيرة منهم في الولايات المتحدة الأمريكية.