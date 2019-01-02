بالأسماء.. اللاعبون المعاقبون من ادارة القوة الجوية

أكد مدرب القوة الجوية لكرة القدم باسم قاسم، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية على أحد عشر لاعباً تخلفوا عن الحضور للوحدة التدريبية الاولى للفريق مساء اليوم الثلاثاء وذلك بعد انتهاء فترة الاجازة التي منحت للاعبين منذ توقف الدوري العراقي.

وقال قاسم في تصريح “كانت الحصة التدريبية الأولى للفريق اليوم، بعد انتهاء فترة الاجازة التي منحت لهم، من اجل التحضير للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الفريق، ولكن ما حصل اليوم من غياب عدد كبير من اللاعبين يثير الاستغراب والشكوك حول هذه الظاهرة الغريبة والبعيدة كل البعد عن الشعور بالمسؤولية واحترام واسم وسمعة النادي واحترام ارتباطهم الرسمي والمردود المادي الذي يتقاضونه”.

وأضاف “قررنا فرض عقوبة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على اللاعبين الغائبين وهم كل من أمجد رحيم وحسين محسن ومصطفى محمد معن وكرار نبيل وابراهيم بايش ومحمد قاسم ماجد وحمادي احمد وعماد محسن وعلي يوسف واحمد عبد الامير”.

وأوضح “في حال تكرر غياب هؤلاء اللاعبين، سوف تكون هناك عقوبات صارمة بحق كل من يغيب عن الوحدات التدريبية”.

وتابع “لن نستغني عن أي لاعب ضمن صفوف فريقنا خلال فترة الانتقالات الشتوية، لان لا يوجد لدينا عدد كافٍ من اللاعبين، وفي نهاية الموسم من يريد الرحيل فستكون الابواب مفتوحة له، لأن نادي القوة الجوية أكبر من الجميع”.