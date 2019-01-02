بالصور.. هكذا احتفلت كندة حنا وعائلتها بالأعياد

نشرت النجمة السورية كندة حنا مجموعة من الصور لاحتفالها برفقة زوجها المخرج ناجي طعمي وأولادهما بالأعياد . من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، ستكون كندة حاضرة ببطولة المسلسل التاريخي “ممالك النار” للمخرج الإنكليزي “بيتر ويبر”، والذي يتم تصويره في تونس وبمشاركة مجموعة من النجوم، ومنهم: محمود نصر، وديمة قندلفت، ورشيد عساف، وعلاء قاسم، ورنا شميس، وآخرون .

وتؤدي كندة في العمل شخصية “عائشة حفصة” وهي إحدى أهم شخصيات الدولة العثمانية، وهي زوجة السلطان سليم الأول ووالدة السلطان سليمان القانوني، وكانت ذات نفوذ كبير جدًّا في الدولة العثمانية. في حين ستغيب كندة هذا الموسم عن الجزء العاشر من مسلسل “باب الحارة” للمخرج مؤمن الملا، حيث إنّ شخصية “سارة” زوجة “العكيد معتز” لن تكون موجودة في الجزء الجديد من العمل .