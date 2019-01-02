بعد حادثة العبادي .. “الفتح” يؤيد عبد المهدي ويحثه على اخلاء املاك الدولة من المسؤولين

حث القيادي في تحالف “الفتح” النائب عبد الأمير الدبي يوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاستمرار في اخلاء املاك وعقارات الدولة من المسؤولين الحكوميين والسياسيين.

وقال الدبي في بيان اليوم، “‏ادعو رئيس مجلس الوزراء ان يكون حازما وجادا في تطبيق وفرض القوانين التي تخص اخلاء ممتلكات وعقارات الدولة من قبل المتجاوزين عليها دون وجه حق، والمستخدمة لأغراض السكن و مقرات حزبية وسياسية سواء كانت داخل المنطقة ‎الخضراء او خارجها”.

واضاف “واهم من يقول ان رئيس مجلس الوزراء ليس بحازم او غير قوي لاني اتوقع سوف يلقي بالفاسدين في اقفاص العدالة لينالو جزاءهم لما اقترفوه من فساد وخراب للبلاد والعباد”.

وتأتي هذه الدعوة بعد ان امر عبد المهدي في اخلاء مبنى في المنطقة الخضراء كان يشغله رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي.