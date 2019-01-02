جيلكان ديانة شمسانية مستقلة.؟

أسئلة وتعليقات وتوضيحات متكررة مع ( الرجاء ) والطلب الى الأخ ( فرامز غريبو ) الجيلكي ومن خلال حضرته الى كافة المتخصصون وأصحاب الشأن وعلى المعمورة وأجمع ………….

بكل أسف شديد ومنذ أكثر من ( 21 ) عامآ الماضية ولحد اليوم وبعد وصولي وأستقراري في هذه الدولة ( المانيا ) وبصفة لاجئ سياسي ومشكورآ للشعب و الحكومة الألمانية وكافة ………

تفاجأت بوجود ( 1 – 4 ) أعياد و أسابيع متتالية تجري بيننا نحن الأيزيديين ( جيلكا ) العشيرة وبأسم عيد ( باتزمي ) أو باتزميا جيلكا وكذلك هناك أعياد مشابهة تقوم به بقية القبائل الأيزيدية مثل ( خور / خوليرا بيرا ) وبيلندا بيرا وميلميلافا جوانا وعيد العجوة البحزانية وغيرهم ومشكورآ للجميع وتجريان في وأبتداء من يوم ( 21 / 12 ) الميلادي الغربي ولغاية منتصف الشهر ( 1 ) الميلادي الغربي أو الشرقي غير مهم …………….

فحاولت وبقدر الأمكان أقناع أخي ( فرامز ) وبقية أخوتي من أهل ( كوردستان ) سوريا والمانيا اليوم بأنهم على ( وهم ) وخطأ تأريخي وتقويمي عندما يقومون وسيقومون ومشكورآ بأحياء وممارسة عيدهم وعيدنا نحن جيلكا وجميعآ بعد يوم ( 8 – 15 / 1 ) الميلادي بحجة أنها تأريخ شرقي وليست غربي والعكس هو الصح ………………..

قبل لحظات زرت موقع وصحيفة ( بحزاني ) نت المحترم فشاهدت وقرأت هذا العنوان والمضمون المنسوب الى حضرته وأدناه ……………..

https://www.bahzani.net/?p=12348

حيث يقول ……………

عشيرة الجيلكا تتألف من 4 فروع رئيسية وهما ……………

المملا / مه ملا .؟

الكلكا / كه لكان .؟

الداسكا / داسني / داسكا والأغلبية منهم ( بير ) مثل جندوكا / كه لى بيرا / محوي .؟

الشمكا / شه مكا .؟

,من خلال التاريخ لاحظت………

بأن عشيرة الجيلكا هي وريثة المثرائية .؟

, فإن عيد الباتزمي عيد لجميع الإيزيديين.؟

بدليل ورود اسم الخورة / خور = الشمس.؟

بالأقوال وكذلك ورود اسم بير آري.؟

بالأقوال واشتراك الشيخ / خطأ وتناقض يا أخي فرامز.؟

والبير / بير وليست هناك تسمية البير في لغتنا الأيزيدية الكوردية والمريد كذالك بهذا العيد.؟

بأن هذا الشخص قال……….

أن الإيزيديين صاروا شرقيين وغربيين.؟

,الخوفهنا يكمن في أن يتم انقسام الإيزيديين.؟

إلى مذاهب كما عند البروتستانت والأرثوذكس.؟

,فمثلاالبروتستانت يحتفلون بعيد الميلاد في 25-12 من السنة القديمة.؟

والأرثوذكس يحتفلون بنفس العيد في 6-1 من السنة الجديدة.؟

,هذاامر خطير.؟

بالنسبة لنا ومن المطلوب من المجلس الروحاني الإيزيدي.؟

التوقف عند هذه الأمور.؟

وايجاد حل لها وعدم الإستمرار في النوم هكذا…….

أنتهى النقل والأقتباس والأضافات ولأجله قلت وأكرر سؤالي السابق والى ………..أخيفرامز والى الجميع ورجاء وقبل ( خلط ) الأوراق التوصل الى مضامين النقاط وأناه ………….

1.من هو بير آري وماهو أصله وأسمه الثلاثي وحقيقته وعقيدتهوهل كان ( بير ) وأيزيدي وليس ( قديس ) وراهب مسيحي التدين.؟

2.لماذا ظهر في ( دير ديل ) تلك الكنيسة المسيحية التدين في ( كوردستان ) تركيا اليوم.؟

3.من هم ( جيلكا ) وهل كانوا وفعلآ ( بير ) ومريد أيزيديين قبل ذلك.؟

4.لماذا لم يقل لهم بأنه قد أتى اليهم ( مبشر ) وقادم من ( معبد ) لالش وليس من دير مسيحي.؟

5.لماذا وعند الأنتهاء من توجيهاته لقومه ( الجديد ) جيلكا قال لهم سأتجه نحو ( الغرب ) أوروبا وليست نحو لالش وحضرتك تحاول ( وهم ) وخداع نفسك وقبل الجميع وغير مؤكد من مشاركة أخوتنا الشيوخ في ممارسة هذه المناسبة ( باتزمي ) وكافة الأيزيديين والعكس هو الصح ……..

صحيح ستقول وستسرع في وجود قبيلة ( بيش ئمام ) المحترمة بين جيلكان فهذا موضوع آخر وستظهر حقيقة وجودهم بعد التطرق الى حقيقة وتأريخ وكيفية ظهور ووصول وأستقرار وسيطرة الشيوخ على كافة الأمور والشؤؤن الأيزيدية الحديثةوفقط ……………

6.وأخيرآ وليست آخرآ ماهي حقيقة يوم ( 25 / 12 ) الميلادي الغربي وبأعتراف رجال الدين المسيحيين وقبل الآخرون بأن السيد والمرحوم ( عيسى ) المسيح كان قد ولد في ( منتصف ) الشهر 6 الميلادي وليس في فصل الشتاء وكما روج …………..

أن هذه الأيام ومابين ( 21 – 31 ) 12 الميلادي الغربي أو الشرقي وووووووووووووكانت ولا تزال عيد وتقويم فلكي وحسابي ( دقيق ) بين أقصر يوم وأطول ليل في السنة وللأقوام الآرية الميثرائية الأيزيدية الجيلكية ( الحفيد ) لهم ولحد اليوم ………………

نعم وأكرر الرجاء والطلب والأقتراح منك يا أخي فرامز والبقية بعدم ( الخوف ) والهروب من الحقيقة والوقوع في ( حفرة ) وحلقة حلزونية والنتيجة …..سرررررررررررررراب…

من ثم يمكننا البحث والتحري والعثورعلى يوم وشهر وسنة وتوقيت وتوحيد واحد ومناسب وبشكل علمي وعقلاني لهذه المناسبة وليست في ( 4 ) أسابيع وبعد الآن …………….

كذلك ويمكن أن نطلب من ( المجلس ) الروحاني الأيزيدي الحالي مساعدتنا ورغم كونهم حديثي الوجود بين الأيزيديين وليست لهم أية ( سلطة ) ومعرفة مسبقة حول ماهي حقيقة ( بير آري ) و عيده باتزمي التي وجدت في ( كوردستان ) تركيا اليوم وليست في معبد لالش و قبل وصول الشيخ ( عدي ) الأول والثاني وأتباعهم من الشيوخ و وبآلاف السنين ……………..

فرجاء والف الرجاء عدم ( الضرب ) يمينآ ويسارآ وأتهامي بأنني قلت أن جيلكان ديانة مستقلة وخارج نطاق الأيزيديين والعكس هو الصح مع التحية والتهنئة للجميع ……

بير خدر الجيلكي

المانيا في 2.1.2019

rojpiran@gmail.com