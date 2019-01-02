ديانا حداد تجيد تعاونها مع أشعار مانع بن سعيد العتيبة بأغنية “دخيلك”

خبر صحفي بتاريخ 2 يناير 2019:

تحت عنوان “دخيلك” طرحت “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد تعاونها الجديد مع أشعار معالي د. مانع بن سعيد العتيبة، والتي حملت كلمات عاطفية تم تصويرها بطريقةالفيديو كليب تضمن سيناريو تمثيلي متناسق مع كلمات الأغنية حاملة توقيع المخرج جاسم الجسمي.

وقد قام بعملية التلحين الملحن الإماراتي القدير علي كانو، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو زيد نديم ، ليسجل المهندس جاسم محمد مكس الأغنية والماسترنغ، حيثتمت عملية تنفيذ الأغنية في ستوديو الوطن بدبي، بتنسيق ومتابعة جاسم الجسمي واشراف عام راشد شرار.

هذا وقد طرحت وعرضت الأغنية في موقع الفنانة ديانا حداد باليوتيوب، إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية، وجميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.

ويذكر أن أغنية “الى هنا” قد تخطت حاجز الـ37 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية، وحققت انتشاراً في جميع أنحاء الوطن العربي.

إلى جانب ذلك وضعت ديانا حداد صوتها على أغنية منفردة جديدة ستحمل اللون الغنائي البدوي كلمة ولحناً، بعد أن تمت عملية تسجيل وتنفيذ الأغنية ما بين بيروت ودبي.

ملاحظة: مرفق لينك أغنية “دخيلك” من موقع اليوتيوب للفنانة ديانا حداد.

