شابات ينخرطن في مبادرات لتحفيز القراءة على شبكات التواصل الاجتماعي

انطلقت مجموعة من المبادرات الثقافية على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف تشجيع وتحفيز الشباب والأطفال على القراءة، وتختلف طُرق تلك المبادرات ويتوسع نطاقها ليتجاوز المحلية فيصل إلى العالمية محققا أرقاماً قياسية في عدد المتابعين والأعضاء محلياً ودوليا. اللافت في هذه المبادرات الدور الفاعل للشابات السعوديات فيها. “سيدتي” التقت مجموعة من الشابات اللاتي أنشأن المبادرات الثقافية الالكترونية أو شاركن في تفعيلها وكان من بين أبرز المبادرات المشاركة في معرض جدة الدولي للكتاب الرابع هذه المبادرات الواعدة:

مشروع أصدقاء القراءة

وفي السياق ذاته بينت منى يوسف عضو “مشروع أصدقاء القراءة” أن المشروع انطلق عام 2011 وتجاز عدد المتابعين له 318 ألف متابع على تويتر. وقالت منى لـ”سيدتي” نعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إعداد فعاليات متنوعة من بينها “اخترنا لك” وهي فعالية موجه لكافة القراء و “شاركنا ما تكتب” التي تهتم بالكُتَّاب الجدد حيث نقوم بمساعدتهم من خلال تدقيق النصوص والصياغة. كمل لدى المبادرىة “مجلة قوارئ” هي مجلة إلكترونية ثقافية متنوعة تصدر كل 3 أشهر. ولدى المبادرة اليوم قرابة 180 عضو من مختلف دول العالم العربي منهم منتسبون من باكستان والمغرب والجزائر وغيرها وجميعهم مهتمين باللغة العربية. وأضافت منى “قمنا في معرض جدة للكتاب الرابع بوضع سؤال للجمهور: ماذا يتوقعون أن نقدم لهم في 2019 ونحن في انتظار اقتراحاتهم”.

نادي كتابي

أوضحت سارة العيدي عضو في مبادرة نادي كتابي الذي يهدف إلى نشر الثقافة والمساهمة في بناء مجتمع معرفي، أن لديهم مسارين من المبادرات وقالت “لدينا مبادرات إلكترونية تتمثل في القراءة الجماعية وهي عبارة عن حلقات قراءة أون لاين لكتب معينة بشكل دوري ثم نعمل على مناقشتها. وحتى اليوم تم قراءة ومناقشة 800 كتاب”. ويشتمل المشروع أيضا على لقاءات ميدانية يتم خلالها مناقشة الكتب وعقد أمسيات ثقافية وإعداد ورش عمل”. كما تم أيضا تخصيص مسار من المبادرة للأطفال تحت مسمى “طفلي يقرأ” التي تهدف لأن يكون الطفل صديق للكتاب.

وحول آلية اختيار الكتب التي يتم مناقشتها قالت أن الجمهور يقوم بالتصويت عبر تويتر على كتاب ليتم قرأته ومناقشته شهرياً أون لاين، أو في أمسية. وأضافت أن لديهم أمسيات نسائية في جدة تقام في المكتبات غالباً كمكتبة الملك فهد الثقافية. أما النقاش الكتروني فيتم من خلال تويتر. ويتابع “نادي كتابي” على تويتر 193 ألف مغرد. ويشارك في الأمسيات التي ينظمها النادي كٌتاب وإعلاميون. يذكر أن مبادرة كتابي حصلت على جائزة الملك خالد هذا العام.

مؤسسة ديباجة

بينت ريما الزهراني مُؤسِّسَة مبادرة ديباجة أن المبادرة تهتم بالوعي والفكر والثقافة لدى الشباب بشكل خاص، انطلاقاً من رؤيتهم المتمثلة في بناء جيل شبابي واعي ومثقف، وقالت “حتى نصل لتلك الغاية نقوم بالاستثمار في عقول الشباب وزرع ثقافة الاطلاع، وطبعاً يهمنا الشباب القارئ وغير القارئ”.

وتعمل المبادرة على إعداد النصوص المكتوبة والسيناريوهات وتصوير الفيديوهات على اليوتيوب لتقديم فكرة عامة عن كتب في مختلف المجالات”. وأضافت “استكمالاً لهذا المشوار قمنا بعمل منتجات خاصة بديباجة فلدينا تحفتنا الجديدة لهذه السنة أجندة “سهرونامة” وهي ليست كباقي الأجندات التقليدية إذ تحتوي على أمور ثقافية بحيث يكون بإمكان القارئ قياس مستوى وعيه الفكري والاجتماعي والنفسي، انطلاقا من مبدأ (إقرأ على نور)”. وتجاوز عدد المتابعين للمبادرة على تويتر 3,800 متابع.