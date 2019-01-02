صفقة إنتقال كرار جاسم للشرطة مهددة بالفشل

أثارت صورة تعاقد نادي الشرطة، مع الدولي السابق كرار جاسم، المحترف في نادي نفط عبادان الإيراني، جدلا كبيرا، باعتبار أن اللاعب لم يحصل حتى الآن على بطاقته الدولية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح صحفي، إن “تسريب صورة التعاقد للإعلام في هذا الوقت قد يتسبب في فشل الانتقال بفترة الانتقال الشتوية، وقد يؤجل الانتقال إلى الصيف”.

وأوضح، أن “الفريق الإيراني قد يتمسك بالشرط الجزائي، لافتا إلى أن اللاعب لديه اجتماع مع إدارة ناديه للتفاوض على بطاقته الدولية”.

وأكد المصدر، أن “تسريب الصورة في الوقت الحالي، سيمنح إدارة النادي الإيراني فرصة التمسك بمطالبها دون أي تنازلات.

يشار إلى أن اللاعب كرار جاسم، محترف في الدوري الإيراني منذ عدة مواسم، ويعد لاعبا مؤثرا بفريقه نفط عبادان.