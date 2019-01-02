عالية نصيف : على الأردن احترام إرادة العراقيين وعدم إقامة تجمعات تمجد بالنظام السابق واحتضان مؤتمرات معادية للعراق

طالبت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف الحكومة ووزارة الخارجية بإلزام الجانب الأردني باحترام إرادة الشعب العراقي وعدم استفزازه بإقامة تجمعات واحتفالات تمجد بالنظامالسابق واحتضان مؤتمرات معادية للعراق .

وأوضحت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” ان الأردن تربطه بالعراق علاقات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية تعود بالمنفعة على الاقتصاد الأردني بالدرجة الأساس، وبالتالي فإنلدى العراق أكثر من ورقة ضغط لإلزام الأردن باحترام مشاعر العراقيين وعدم السماح بالتمجيد بالنظام السابق والتوقف عن احتضان المؤتمرات المشبوهة المعادية للعراق “.

وتابعت :” اذا كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه السلوكيات بأنها تصرفات فردية فهذا المبرر ليس مقبولا، فبإمكان الأمن الأردني منع مثل هكذا تجمعات مسيئة للشعب العراقي ومحاسبةمن يشترك فيها ” ، مشددة على ” ضرورة قيام الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالضغط على الأردن بهذا الخصوص “.