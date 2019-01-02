(((( علاء الموسوي ومهدي الصميدعي منصبان من خامناءي ولهذا هم محصنان ))))…….

بِسْم الله وبه نستعين……. في خطبة الجمعة قبل عيد راس السنة الميلادية خطيب جامع طهران هو من بدء بالهجوم على طقوس الإخوة المسيحيينوبما انه العراق محافظة يديرها علي خامناءي فاتت الأوامر الى اللقيطين علاء الموسوي المعين من قبل المرجع علي السيستاني والداعشي او القاعدي او البعثي القديم او المقاوم لما بعد سقوط صدام والذي عينه قاسم سليماني الخرف مهدي الصميدعي ولهذا عندما وجهت سهام النقد الىهذين الشخصين لفكرهم وشوفينتهم القذرة شاط وغضب الطاءفيين اتباع الخامناءي وقراءتم ماكتب يعني خلاص هي خطبة جمعة أتت باوامر من ولي الفقيه ويكفي تملق وصب الزيت على النار ويادار ما دخلك شر وكانما شيء لم يحدث.طيب ياكتاب الغفلة وَيَا اولاد الخامناءي اذا كان الإساءةلمعتقدات وطقوس وأعراف شركاء لنا في الوطن غير مهمة مع العلم علاء الموسوي هذا له تصريحات اشد قساوة يدعوا فيها الى كل من لايدخل في. دبن الاسلام فيجيز قتله او مصادرة أملاكه وسبي نساءهم وهذا ليس افتراء او تلفيق او حرف الحقيقة الحمد لله التكنولوجيا التي ننعم بهاينكشف بها افكار اصحاب العماءم القذرة والعميلة ونسوا هولاء الغرباء عن العراق انه العراق كله من زاخو الى الفاو كانت دولة آشورية غير عربية العرب غزوها من اليمن وشبه الجزيرة العربية .ثم يا الصميدعي وَيَا الموسوي اليس القراءن مذكور فيه (لا اكراه بالدين.او لكم دينكمولي ديني ) هذا ان دل على شيء فانه يدل على إنكم من اكبر المتآمرين على تشويه صورة الاسلام الحنيف في العدل والمساواة والتسامح والمحبة .فكركم الظلامي المتخلف الداعشي سنيا او شيعا المستهدف منه الاسلام والشعب العراقي بالذات.السوال لماذا سكتت المراجع في النجف وعلىراءسهم علي السيستاني لان علاء الموسوي محسوب ومعين من قبل السيستاني فهل الإساءات التي بدرت من علاء الموسوي اتجاه المسيحين واليزيدية والصابءة اتت بضوء اخضر من مرجعية النجف ولماذا هذا السكوت؟؟؟؟؟؟!!!!!! يا علاء الموسوي وَيَا مهدي الصميدعي هل انتم مسلمين اكثرمن سيد الكاءانات (محمد بن عبدالله ص) عندما امر اتباعه بالذهاب الى ملك الحبشة لانه من اصحاب الكتاب وكانت الحبشة وملكها مسيحيا والسبعين شخصا من انباع الرسول هم كانو عمود الذي بني عليه او انتشر الاسلام بواسطتهم لانهم كانوا خير عوللرسول الأعظم في نشر الدين الاسلامييعني المسيحية كانت لها فضل في استمرار النبي برسالته النبوية ، هل نسيتم هذا الفضل العظيم على الاسلام والمسلمين. ثم الى اولاءك الذين يسءون الى طقوس المسيحية لماذا يلجاء المسلم الفسلطيني الى الكنسية المسيحية عندما يضايقه الجندي الاسرائيلي ولماذا يلجاء المسلمالشيعي الى الكنسية المسيحية في الدنمارك عندما يكون مطارد من قبل شرطة الهجرة ولماذا يهاجر الملايين من المسلمين في بلاد المسلمين الى البلدان المسيحية ويقيمون فيها ويحصلون على جناسيها والعدد بعشرات الملايين فقط من ايران بعد سقوط الشاه وصل عدد اللاجئين في امريكاوأستراليا والغرب الى سبعة مليون إيراني وفي ألمانيا وفرنسا يعيش عشرات الملايين من المسلمين العرب والاتراك والكورد والأفغان والأفارقة وكل الناس التي هاجرت من أوطانها كانت تعيش بسلام الى ان ظهر لنا اسامة بن لادن وولي الفقيه ( انطاح حظ المسلمين والإسلام ) بسبكمزادت العنصرية والكره للأجانب وبدءا قوانين اللجوء والهجرة مستحيلة بسب افكاركم القذرة الهدامة والغير إنسانية أصبحنا لا نشعر بالأمان .اصحاب العماءم هم من افرغوا العراق من المسيحين في الجنوب وبغداد والموصل اما الصابءة فلم يعد لهم وجود في العراق وهذا بسب خطاب مهديالصميدعي وعلا الموسوي وعامر الكفيشي وين ماكو حثالة وقذر ولقيط لو تفحص دمه يطّلع ابن زنا .لكن العتب مو على هولاء العتب على العصابة اللي اسمها حكومة بالكذب تصدر بيان استنكار لهذا الخطاب التحريضي والذي يسيء للشعب العراقي قبل ماتسيء للعراق،لكن نحن طالما تابع لدولةولي الفقيه هو حاكمنا وولي امرنا اخذ إهانات وقتل وتهجير ومصادرة املاك وعقارات كلها تذهب لعملاء ولي الفقيه لان البلد السايب يعلم على السرقة ومبروك على قاسم سليماني مهدي الصميدعي السلفي الوهابي .والتاريخ سيلعنكم والنَّاس سوف تبصق على قبوركم هذا اذا ما تتغوط عليها… عيدميلاد سعيد وكل عام وكل سنة ميلادية يعيدها على الإخوة المسيحين بالافراح والخير واليمن وعلى الانسانية جمعاء…….///////حامد اسماعيل