كوردستان تسلم ملايين الدولارات لشركة نفطية

أعلنت شركة «دانة غاز» أنها تسلمت مبلغ 324 مليون دولار من عملياتها في مصر وإقليم كوردستان العراق وإمارة الشارقة، ما سيعمل على دعم خطط الشركة التوسعية وسياسة توزيع الأرباح النقدية لديها.

وإضافة إلى المستحقات التي تم تسلمها من مصر، كما تم الإعلان عنه مسبقًا، فإن الشركة تعلن بأن شركة «بيرل بتروليوم المحدودة» تسلمت خلال الربع الأخير من العام 2018 دفعة نقدية بقيمة 102 مليون دولار (من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال في إقليم كوردستان العراق.

وتمتلك «دانة غاز» حصة بنسبة 35٪ في شركة «بيرل بتروليوم،» وبالتالي تبلغ حصتها من الدفعات التي تسلمتها «بيرل بتروليوم» 36 مليون دولار.

وبذلك يرتفع مجموع المبالغ التي تلقتها شركة «بيرل بتروليوم» خلال العام الماضي إلى 322 مليون دولار، تبلغ حصة «دانة غاز» منها 113 مليون دولار. وحتى تاريخه، لا يوجد أي مستحقات متأخرة لشركة «بيرل» في إقليم كوردستان العراق حيث يتم تسلم جميع المستحقات بانتظام.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «تعد الدفعات النقدية التي تسلمتها الشركة من عملياتها خلال العام إنجازاً إيجابياً، حيث ستعمل هذه المبالغ على دعم خطط الشركة التوسعية والتوزيعات النقدية المحتملة لديها. وفي إقليم كوردستان العراق تواصل عملياتنا المشتركة والمتمثلة بشركة «بيرل بتروليوم» تسلم الدفعات الشهرية المستحقة في موعدها ودون أي تأخير، مما سيمنحنا الثقة في المضي قدمًا وتنفيذ استثماراتنا المستقبلية الرامية لزيادة معدل إنتاجنا بأكثر من ضعف المعدل الحالي في غضون الأعوام القليلة المقبلة».

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع معدل إنتاجها، نتيجة لإنجاز مشروع التوسعة والتطوير الذي نفذته في إقليم كوردستان العراق وإتمام حفر بئر بلسم 8، ليصل إلى 70,000 برميل نفط مكافئ يومياً، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط إنتاجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والذي بلغ 62,250 برميل نفط مكافئ يومياً.

وشملت أعمال التوسعة في مرفق معالجة الغاز سلسلة من الإضافات والتعديلات من أجل تطويره وتحديثه، حيث ساهم ذلك في رفع طاقته الإنتاجية من 305 إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى أكثر من 15,000 برميل من المكثفات يومياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في إضافة ما يصل إلى 50 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات السنوية للشركة بدون زيادة تذكر في التكاليف التشغيلية.

فضلاً عن ذلك، تقوم «بيرل بتروليوم» حالياً بتنفيذ برنامج حفر عدة آبار في حقلي «خور مور» و«جمجمال» كما تعتزم تطبيق مجموعة من الخطط التوسعية الهادفة إلى زيادة حجم إنتاجها من الغاز بواقع 500 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً وزيادة حجم إنتاجها من السوائل النفطية بنحو 10- 12 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال السنوات الثلاث القادمة. وتخطط الشركة لتمويل تكاليف خطتها التوسعية بشكل أساسي من التدفقات النقدية الناتجة عن زيادة الإنتاج ومن خلال المبالغ التي تم الحصول عليها نتيجة لاتفاقية التسوية مع حكومة إقليم كوردستان العراق بالإضافة لتسهيلات تمويلية يتم الحصول عليها من خلال «بيرل بيتروليوم»، وبالتالي لن تضطر «دانة غاز» إلى استخدام سيولتها النقدية لتمويل هذه التوسعة.