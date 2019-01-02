كيف تعالجين آلام الدورة الشهرية الحادة؟

تحدث آلام الدورة الشهريَّة نتيجة لتقلصات عضلات الرحم التي تضغط على الأوعية الدمويَّة ما يمنع من وصول الدم الكافي والأوكسجين للأنسجة المجاورة.

تعاني أكثر الفتيات أثناء الدورة الشهريَّة من ألم وتقلصات شديدة تسبب لهنَّ آلاماً جسديَّة ونفسيَّة تبقيهنَّ طريحات الفراش لأيام عديدة، فما أسبابها، وهل من وسيلة ناجحة لتجنبها أو حتى التخفيف من حدَّتها؟ «سيدتي. نت» التقت باختصاصيَّة النساء والتوليد، الدكتورة نادية صالح، لتطلعك على أسباب آلام الدورة الشهريَّة وسبل تخفيفها.

انتظام الدورة الشهرية:

أوضحت الدكتورة نادية أنَّ ظهور الحيض أو الدورة الشهريَّة هو آخر علامات البلوغ عند الفتيات التي تبدأ ببروز الثدي ويتبعه زيادة معدل النمو وظهور الشعر ببعض المناطق. وعادة ما تكون الدورة الشهريَّة غير منتظمة في العام الأول من حدوثها، وفي العام الثاني غالباً ما تنتظم وتبدأ آلام الحيض، حيث وجد أنَّها ترتبط بحدوث التبويض.

متى تبدأ آلام الدورة الشهرية؟

أما بالنسبة لآلام الحيض فهي تبدأ بيوم أو يومين قبل نزول الدورة وتستمر خلال اليوم الأول غالباً، وفي بعض الحالات اليوم الثاني أيضاً، ويتراوح الألم من الخفيف المحتمل، وحتى الشديد غير المحتمل، وعادة ما يصاحبه غثيان وقيء وهزال عام وإسهال ببعض الحالات. وهذا الألم المصاحب للدورة عادة ما يقل مع كبر السن ويختفي تماماً مع أول مولود غالباً.

أسباب آلام الدورة الشهريَّة:

تحدث الألم نتيجة لتقلصات الرحم الذي هو عبارة عن مجموعة من العضلات، وهذا التقلص ناجم عن إفراز مادة البروستاجلاندين، ولدى حدوث هذه التقلصات فإنَّ عضلات الرحم تضغط على الأوعية الدمويَّة ولا يصل الدم الكافي للأنسجة المجاورة، وبالتالي الأوكسجين الذي يحمل بواسطة الدم، وهذا النقص بحدِّ ذاته هو سبب الألم الرئيس.

كيف نعالج آلام الحيض الحادة؟

– استخدام الأدوية المضادة لمادة البروستاجلاندين التي تتسبب بانقباض الرحم مثل الايبوبروفين والإسبرين مع بداية الاحساس بالألم.

– استخدام القربة الدافئة على منطقة أسفل البطن.

– الراحة والاسترخاء. الاستحمام أثناء الدورة الشهرية.. هل يؤذي الفتاة؟

– تجنب الأغذية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وغيرها من الممنوعات أثناء الدورة الشهرية.

– التدليك الخفيف لمنطقة الظهر وأسفل البطن ومواضع الألم.

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