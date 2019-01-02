للبنات.. كيف تنعشين علاقاتك؟

علاقة قوية مع صديقات وقريبات بالرغم من المحافظة علي حدودك وخصوصياتك من تعدي القريبات والصديقات، إنها المعادلة الصعبة التي رأينا حقيقتها تتضح، عندما توصلنا لفك اللغز مع د / فاطمة الغرياني اختصاصية الطب النفسي والتي أوضحت أن هناك خطوات وأسباباً جعلت من هذه المعادلة أمراً يسيراً..

فكيف تستطيعين أن تحافظي على علاقتك بالناس مستقرة وقوية، وفي نفس الوقت تحافظين على حدودك الشخصية وخصوصياتك من أي تعدٍ؟

1. أقيمي صداقة مع ذاتك، حيث تؤكد د / فاطمة أنها أقوى علاقة صداقة، وهذه الصداقة تعطي الإنسان قوة وتأميناً عاطفياً.

2. اعملي بقناعة مهمة وهي أن الآخرين ليسوا تحت رعايتك أو سيطرتك، ولكن تربطك بهم علاقة متكافئة، وهذا يبعد عنك الشخصيات الضعيفة والتي تحب التعلق.

3. أحبيهم بلا شرط، وتقبليهم كما هم، واحترمي شخوصهم، وتفهمي أنماط تفكيرهم وشخصياتهم.

4. كوني قليلة العتاب جداً، فالعتاب خطير، وخاصة عندما يوجه لشخص غير واع، فإنه يعود على العاتب بالألم.

5. امنحيهم الأعذار ولا تلاحقيهم، فمن أراد أن يعتزل فله ذلك كماً وكيفاً.

6. عندما تقابلين شخصاً بعد 10 سنوات انقطاع فلا تلوميه على عدم سؤاله عنك، وتعاملي معه بانفتاح وسعادة وكأنك كنت معه بالأمس.

7. احترمي حدود الآخرين، ولا تتحسسي لحدودك، لكن احميها بلطف.

8. اهتمي بمناسباتهم قدر الاستطاعة، وركزي عليهم في المقابلات واصغي لهم.

9. الهاتف يعمل عندك، مسخر لك ولست أنت المسخرة له.

10. لا تجعلي زيارة بيتك بلا مواعيد، ولا تزوري بيت أحد إلا بموعد.

11. إذا أنهيت علاقة فلا تحملي تجاهها كرهاً ولا تتكلمي عنها بالسوء.