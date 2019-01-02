مبدع عراقي يواصل تألقه الادبي والثقافي والانساني وحقوق الطفل

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

شخصية أدبية وثقافيةً وتربوية ميسانية مبدعة وناشط مدني في حقوق الطفل، عضواتحاد الأدباء والكتاب في العراق منذ عام 1991؛ وعضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب منذ عام 1995،

القاص والأديب محمد رشيد عبد المجيد شخصية مميزة تستحق الدراسة والكتابة عنها وتستحق الثناء والتقدير والأشادة لدوره المتميز والفاعل في المجال الثقافي والأدبي والأنساني، ينتمي لعائلة اصيلة تمتد جذورها وأصولها لوجهاء وزعماء هذه المدينة الموغلة في القدم ،

ولد الأديب محمد رشيد عبد المجيد عام 1962 في ميسان ؛ كان منذ نعومة أظفاره مميزا في هدوءه وذكاءه وفراسته وطيبته وخلقه القويم ، ومنذ ان شب وهو يكب على العلم والقراءة وله اهتمام كبيرفي الأدب حتى انه تميز بين أقرانه بأسلوبه الجميل وطريقة تحدثه ولباقته التي كانت تشير الى نبوغه،

شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات الثقافية ، يمتلك شخصية هادئة ومؤثرة وفاعلة ومحبة للسلام وعاشق اسطوري لهذه المدينة التي تغفو على ضفاف دجلة، له العديد من الأصدارات المتميزة منها

: * مجموعة قصص – عام 1993*موت المؤلف – لقطات قصصية – 1996*ساعة الصفر – مجموعة قصص – 1997

*القصة العراقية في رحاب ميسان – اعداد دراسات – 1998.

*للنهر مرايا مهشمة – مجموعة قصص -2002

*زوج الدبة (مجموعة قصص) تحت الطبع

نال العديد من الجوائز والشهادات التقديرية لمساهماته الفاعلة والمؤثرة في مجال الأدب والثقافة وحقوق الطفل ، ومثل العراق في الكثير من المؤتمرات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية والملتقيات الثقافية،

أسس مهرجان العنقاء الذهبي وجائزة قلادة الأبداع، وكذلك نادي ثقافة الاطفال الايتام في العراق عام 1999 ونادي صحافة الطفل عام 2004 ، ومهرجان الهُرّبان السينمائي الدولي المتجول عام 2009 .ومؤتمر القمة الثقافي الأولعام 2011 واعتبر أول مؤتمر قمة ثقافي في الوطن العربي ، أختير رئيسا لـ(الجمعية العراقية للتسامح واللاعنف) يوم 15/12/2013 في بغداد ضمن المؤتمر التأسيسي الأول، رُشح من قبل(وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) مكتب رعاية الطفولة ممثلا للعراق في لجنة حقوق الطفل في (جنيف) ضمن ثلاث شخصيات عراقية فاعلة، كتب عن تجربته الابداعية العديد من الأدباء والكتاب الذين اشادوا بتجربته وبنشاطه ودوره المتميزالابداعي