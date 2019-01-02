مفتي مصر : جواز تهنئة الإخوة الأقباط فى أعيادهم وعدم الاستماع لفتاوى المتشددين التى تحرم ذلك

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أكد فضيلة الأستاذالدكتور شوقي علام،مفتى الجمهورية المصرية أن تهنئة الاخوة المسيحيين فى أعيادهم من باب “البر” الذى تأمرنا به الشريعة الإسلامية

ودعا مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره امس الثلاثاء إلى تهنئة الإخوة الأقباط فى أعيادهم وعدم الاستماع لفتاوى المتشددين التى تحرم ذلك .

وأوضح مفتى الجمهورية : أنه يجوز شرعا تهنئة غير المسلمين بأعيادهم باعتباره من باب “البر” الذى تأمرنا به الشريعة الإسلامية ، مشددا على حاجتنا الشديدة لنشر المزيد من المودة والرحمة والتآلف بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين لمواجهةمحاولات ومؤامرات نشر الفتن.

وقال مفتى الجمهورية : إن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعا دون تفريق، مذكرة بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، وقوله تعالى:﴿إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾.

واستند فضيلة المفتى إلى النص القرآني الصريح الذي يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم ينهَنا عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، وهو قولهتعالى:﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

وأوضح مفتى الجمهورية : إن الإهداء وقبول الهدية من غير المسلم جائز أيضًا، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من غير المسلمين ، حيث ورد عن علي بن أبي طالب، رضي اللهعنه قال: “أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن علماء الإسلام قد فهموا من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير المسلم ليست فقط مشروعة أو مستحبة ، لأنها من باب الإحسان، وإنما لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.