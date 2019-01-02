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مقرر البرلمان: سنوجه كتاباً للمرجعية بشأن الاساءة التي صدرت عن رئيس الوقف الشيعي

اعلن مقرر البرلمان برهان الدين إسحق، الثلاثاء، أنه سيتم توجيه كتاب مفتوح للمرجعية بشأن “الاساءة” التي صدرت عن رئيس ديوان الوقف الشيعي تجاه المكون المسيحي.

وقال إسحق في بيان إن “استكمالاً للإجراءات التي اتخذناها كحركة بابليون بشأن فتوى المسمى مفتي الصميدعي واستمراراً للحركة الإعلامية التي بدأها الأمين العام ريان الكلداني، سنقوم بتوجيه كتاب مفتوح إلى المرجعية الرشيدة حول الاساءة التي صدرت عن رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت، قبل ايام، مقطع فيديو لرئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق، يشير الى ان الاحتفال بمولد المسيح ورأس السنة الميلادية ذريعة لممارسة “الفساد والفجور”.

وكان مفتي العراق مهدي الصميدعي قد افتى، خلال خطبة صلاة الجمعة في (28 كانون الاول 2018)، بحرمة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

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