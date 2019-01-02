منها تحمل اسماء الرئاسات الثلاث.. الفيسبوك يحذف 80 صفحة مزيفة بالعراق

كشف مركز الاعلام الرقمي عن قيام شركة فيسبوك بحذف عشرات الصفحات السياسية العراقية المزيفة التي تنتحل صفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، خلال الاسابيع الماضية.

واكد فريق المركز في بيان ان الفيسبوك حذف حوالي 18 صفحة مزيفة تنتحل صفة رئيس الجمهورية برهم صالح، و31 صفحة تنتحل اسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وازالت 30 صفحة مزيفة باسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن صفحات اخرى وهمية تزعم عائديتها لبعض السياسيين العراقيين .

واشار المركز الى ان الفيسبوك مستمر في ازالة الحسابات السياسية المزيفة التي تقوم بنشر الاكاذيب والمعلومات المضللة في منصة الفيسبوك؛ ما تؤثر بشكل مؤكد على تجربة المستخدم مع هذه المنصة، فضلا عن تأثيرها على الرأي العام عبر معلومات غير حقيقية.