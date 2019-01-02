ميريام فارس تبكي على المسرح في حفل رأس السنة .. ما الذي حدث؟!

لم تتمالك الفنانة ميريام فارس نفسها أثناء وجودها على المسرح في أول حفل لها بعد شفائها من المرض الذي أخفت تفاصيله عن الجمهور.

وأثناء اندماجها في الحفل الذي أقيم بمناسبة احتفالات رأس السنة بكت ميريام بشدة وحاول الجمهور تهدئتها فبررت بكاءها بقولها :”اشتقتلكم” وهو ما دفع الجمهور للصراخ مطالبين إياها بإعادة تقديم أغنياتها التي يحبونها والتي جاؤوا خصيصاً من أجل الاستماع إليها وهو ما خفف عن الفنانة الشابة حدة الموقف قليلاً وبدأت في تمالك نفسها واستكملت الغناء.

وتداول عدد من محبي ميريام فارس فيديو قصير لها أثناء بكائها على المسرح في الحفل الذي أقيم بدبي وشهد أول لقاء للفنانة اللبنانية مع جمهورها بعد تعافيها من المرض.

وقدمت عدداً كبيراً من الأغاني منها “ناديني” و”أنا والشوق” و”أنا مش أنانية” إلى جانب أغنيتها الجديدة “قومي”، من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكانت الفنانة ميريام فارس قد أعلنت عن عودتها عن طريق ابنها الذي ارتدى تيشرت مكتوب عليه تعليق يفيد بعودة والدته للغناء من جديد بعد فترة توقف.