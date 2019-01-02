وزير عراقي يعلن تفاصيل التعداد السكاني العام

أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي يوم الاربعاء أن موعد التعداد العام للسكان سيتم البدء به نهاية عام ٢٠٢٠.

ونوه الدليمي في بيان اليوم إلى توجيهه بمباشرة الاستعدادات الفعلية لذلك، وتوفير جميع الإمكانات المحلية والدولية لإنجاح التعداد.

وذكر الدليمي في بيان اليوم أن وزارة التخطيط ستقدم في شهر تموز المقبل تقرير العراق الطوعي خلال الاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي سيعقد في الامم المتحدة، والذي سيتضمن التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة، والأهداف المتحققة برغم هذه التحديات، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي لتجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها الجهات التنفيذية في الحكومة.

وكان الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق قد اعلن نهاية عام 2018 عن عزم الحكومة الاتحادية اجراء التعداد السكاني العام في البلاد في عام 2020.

واتفقت أربيل وبغداد على اجراء الاحصاء السكاني العام، و تخصيص الحكومة الاتحادية 50 مليار دينار عراقي من الموازنة المالية لعام 2019 لتنفيذ المشروع، بحسب ما اعلنته حكومة اقليم كوردستان.