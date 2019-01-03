أردوغان يكشف عن سياسة تركيا مع العراق ويبدي موقفاً من اعادة اعماره

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، ان بلاده تسعى لتعزيز الامن في العراق والتعاون معه في مجال اعادة الاعمار.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي برهم صالح ان بلاده دعمت العراق في نضاله ضد الارهاب وداعش بشكل كامل، مبينا ان “حماية وحدة الاراضي العراقية وتحقيق الامن اساس سياستنا مع العراق”.

واشار الى ان “تركيا مستعدة لدعم العراق واستقراره واعادة اعماره والتعاون معه في كل المجالات”، مردفا ان انقرة شارك بمؤتمر الكويت للمانحين، لأجل مساعدة العراق على اعمار مدنه المدمرة.

وتابع اردوغان “نسعى لزيادة الامكانات في كل مجالات التعاون، مثل الماء والطاقة والكمارك ومجالات اخرى”، منوها الى ان تركيا تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري، والذي وصل الى 16 مليار دولار.

واضاف “نريد ان تدخل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين حيز التنفيذ، ونرغب بتطوير اتصالاتنا بموضوع الامن مع العراق، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية”.

وزاد اردوغان “تناولنا مع الرئيس العراقي برهم صالح اهمية التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب”، مشيرا الى وجود مشاكل بموضوع المياه بين البلدين، مؤكدا ان “هذا العام شهد هطول امطار وثلوج في العراق، لذا من الممكن ازالة هذه المشاكل خلال عدة سنوات”.