ألتكرار يعلم ألحمار؟ ألحكام ألعرب مثالا؟؟

سأل ألأمام علي{ع}؛صف لنا ألعاقل فقال ؛هو ألذي يضع ألأمور في مواضعها ؛فقالوا له صف لنا ألجاهل؟فقال قد وصفته؟؟.عبر ألتاريخ كان ألحكام والسلاطين ألعرب؛يحتمون بالأجانب ويتعاونون معهم ؛ومن ألأمثلة ألتي قرأنها في تاريخ دول ألمماليك في ألأندلس ؛ تحالفهم مع ألأفرنجة ؛ وقائدهم ريتشارد قلب ألأسد؛ألذي أنقلب عليهم وأبادهم ،وقضى على جميع ألمسلمين في ألأندلس ؛حرقا وقتلا؟؟ وأنتهت دولة ألأندلس والى ألأبد!!.ألتاريخ يعيد نفسه؟؟.فمعظم ألحكومات ألعربية ؛وضعت كل مقدراتها بيد أمريكا وألغرب وأسرائيل؟؟ .تستنزف موارد ألمواطنين ؛في حروب عبثية ؛لامبرر لها؟؟.فهم لايقرؤن ألتاريخ ومبادئهم { ألأمارة ولو على حجارة}؟؟. ألدول ألكبرى ؛لها أهداف بعيدة ألمدى ؛لأستنزاف موارد ألشعوب ألعربية ؛وخلق ألعدوات بينها؛على أساس مذهبية أو عرقية ؟؟.جمع رجل أولاده ليختبر قابليتهم على ألحفاظ على أمواله بعد وفاته ؛جاء بعصي ؛وأعطى لكل واحد منهم عصا ؛وطلب منهم كسرها ؛كسروها بسهولة !!؛ثم جمع حزمة من ألعصى ؛وأعطى لكل واحد منهم حزمة ليكسروها ؟؟ ؛فشلوا جميعا في كسر ألحزمة ؛فقال لهم أذا أتحدتم تنتصروا وأذا تفرقتم تخسروا كل شيئ؟؟.مجموع ألجيوش ألعربية ؛يقدر تقريبا بمئات ألألوف ؛ألجيش ألأسرائيلي ؛لايتعدى عشرات ألألوف ؛أنتصرت آسرائيل على ألجيوش ألعربية في كل حروبها ؛وأحتلت مساحات واسعة في بلدان عديدة { مصر ؛سوريا ؛ألأردن ولبنان؟؟}.لماذا ؛لأن ألقادة ألعرب لايحاربون من أجل أوطانهم ؛بل للبقاء على كراسيهم؟؟.وألشعوب ألعربية منقسمة مذهبيا ؟؟.فيتنام وألهند كمثال ؛ألأولى هزمت أمريكا والثانية هزمت ألأمبراطورية ألبريطانية في أوج عظمتها ؛كوبا ألجزيرة ألصغيرة ألتي لايتعدى سكانها ومساحتها محافظة؛ هزمت أمريكا؟؟.كوريا ألشمالية تتحدى أمريكا؟؟.حزب ألله ؛عدد مجاهديه لايتجاوزون خمسة ألآف ؛هزمت أسرائيل ؛شر هزيمة في جنوب لبنان؟؟؛عفوا حزب ألشيطان؟؟.آسرائيل لازالت تسيطر على صحراء سيناء وألجولان والضفة ألغربية؟؟لماذا عجزت مصر وسوريا تحرير أراضيها ؛وأجزاء من ألأراضي ألأردنية؛ لازالت منزوعة ألسلاح .ألجامعة ألعربية { هي عبارة عن مديرية ؛تابعة لوزارة ألخارجية ألمصرية }؛لاتهش ولا تنش؟؟أ ألعاملون فيها من ألمصريين يستلمون رواتب شهريا ؛بدون ألقيام بأي عمل ؛ويقضون أوقاتهم { بحل ألكلمات ألمتقاطعة؟؟}.ألعرب أرانب للأجانب ولكن لأخوتهم أسود بكل قضية!!.قصفت مشايخ ألخليج ؛ألشعب أليمني بعشرات ألألوف من ألطلعات ألجوية ؛بأستخدام أسلحة مدمرة ؛بينما منعت وصول ألماء وألدواء وألطعام لهم؛وبموجت وكالات ألأنروا وغيرها ؛أعلنت عن تعرض أكثر من{11 مليون مواطن يماني للهلاك؟؟}؛بسبب ألحصار ألمفروض عليهم؟؟.لماذا يتسارع ألعرب بالأعتراف بأسرائيل ؛وقيام تحالف معهم ؛بحجة خطر ألنظام ألأيراني وتوسعه في ألمنطقة ؟؛أما كان من ألأجدر؛ ألحوار مع ألأيرانيين ؛لحل ألمشاكل سلميا ؛حيث يجمعنا بهم دين واحد ؟؟؛بدلا من ألتحالف مع ألدولة ألصهيونية ؛ألتي تمتلك أكبر ترسانة نووية وعسكرية في ألمنطقة ؛بعد أمريكا وألأتحاد ألسوفيتي؟؟؛وألتي تهدد ألسلام وألأستقرار في ألعالم ألعربي وألشرق ألأوسط . أذا كان رب ألبيت للدف ضاربا فشيمت أهل ألبيت كلهم ألرقص؟؟؟ وهذه حال أمتنا ،أشبه بمجموعة مخدرين بأفكار طوبائية ؛ينطبق عليهم ؛قول ألشاعر {كأننا وألماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء }. خرج فيلسوف يوناني ؛في وضح ألنهار ؛يحمل فانوسا؟؟فسألوه لماذا تحمل فانوسا؟فأجاب قائلا ؛أبحث عن أنسان ؛فهل يوجد في ألعالم ألعربي ؛حاكما يمكن تسميته {أنسان} ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .د.عبد ألحميد ذرب