إدارة الزوراء تنتقد تعاقد كرار جاسم مع الشرطة

بغداد / المدى

أنتقدت أدارة نادي الزوراء الرياضي تعاقد صانع العاب المنتخب الوطني السابق كرار جاسم مع نادي الشرطة للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بدوري الكرة الممتاز في الموسم الكروي الحالي .

وقال عضو إدارة نادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد في تصريح للمدى : إن اللاعب كرار جاسم أعلن عن رغبته في تمثيل فريق الزوراء لكرة القدم حيث استجاب النادي له بعد التشاور مع الملاك التدريبي برئاسة أيوب أوديشو وأعلنت عن أملها في التعاقد مع كرارخلال فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الحالي لدعم الصفوف محلياً وآسيويا .

وأضاف إنه تمّ الاتصال باللاعب كرار حيث تمّ الاتفاق معه على عقد جلسة بعد عودته الى العراق وتمّ بالفعل عقدها بين مجلس إدارة النادي مع كرار والتي كانت في سريّة تامة بناءً على طلبه حيث تمّ فيه الاتفاق على جميع بنود العقد وتمّ الاشتراط عليه أن يعود الى إيران للحصول على بطاقة الاستغناء الدولي في الإطار القانوني من قبل إدارة نادي صنعت نفط عبادان الذي يلعب في صفوفه والانضمام بشكل رسمي الى فريق الزوراء خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وأشار رشيد الى أن إدارة الزوراء تفاجأت بجلوس اللاعب كرار جاسم مع إدارة نادي الشرطة الرياضي حسب الصور التي تمّ نشرها مساء أمس الأول الثلاثاء وهو يوقع مع الشرطة وبذلك يضرب الاتفاق مع الزوراء عرض الحائط دون أن يقوم بالاتصال معها لتوضيح الأمر رغم الاتفاق المسبق بين الطرفين .