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ارتفاع ملحوظ بكمية الأمطار في كوردستان

أفادت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بارتفاع معدل تساقط الامطار بشكل كبير حتى اليوم 2 كانون الثاني 2019 مقارنة بالعام الماضي.

ووفق احصائية الانواء الجوية، كانت كمية الامطار المتساقطة حتى اليوم الاربعاء مقارنة بالعام 2017 على الشكل التالي:

– اربيل ارتفعت نسبة الامطار مقارنة بالعام الماضي 283 ملم.

– السليمانية ارتفعت النسبة 380 ملم.

– دهوك ارتفعت النسبة 413 ملم.

– كركوك ارتفعت النسبة عن العام الماضي 204 ملم.

– حلبجة ارتفعت النسبة 356 ملم عن العام الماضي.

وبهذا شهدت محافظات دهوك والسليمانية وحلبجة ارتفاعا في معدل تساقط الامطار مقارنة بالعام الماضي، وبشكل عام كانت كميات الامطار المتساقطة في محافظات اقليم كوردستان الخمس اكثر من العام 2017 بالف و600 ملم.

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