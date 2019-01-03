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اكثر من 100 مليار دينار ايرادات مرور السليمانية خلال 2018

اعلنت مديرية مرور السليمانية ان ايراداتها للعام المنصرم تجاوزت ال100 مليار دينار عراقي.
وقال كاروان محمد المتحدث باسم المديرية في حديث للصحفيين ان ايرادات المديرية للعام 2018 بلغت 114 مليارا و338 مليون و840 الف دينار، مؤشراً زيادة على ايرادات عام 2017 والتي بلغت 82 مليارا و890 مليون و629 الف دينار.
واضاف ان مصاريف المديرية للعام 2018 كانت 41 مليار و495 مليون دينار.

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