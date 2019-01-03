الإصلاح يرشِّح شخصيّتين للدفاع.. والبناء يراهن على المفاوضات

بغداد/محمد صباح

حسم تحالف الإصلاح أسماء مرشّحيه الجدد لحقيبة الدفاع وهم كل من سليم الجبوري وهشام الدراجي وترك أمر المفاضلة بينهما إلى رئيس مجلس الوزراء. بالمقابل، ما يزال تحالف البناء الذي يتزعمه هادي العامري متمسكاً بمرشحه لحقيبة الداخلية فالح الفياض ويرفض منح الضوء الأخضر لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاستبداله بمرشح توافقي يمهد لتمريره في الجلسة البرلمانية المقبلة.

وللمرة الرابعة يلجأ فيها تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحلفاؤه إلى كسر النصاب القانوني للجلسة البرلمانية التي يعرض فيها الفياض كمرشح للداخلية في محاولة لعدم تمريره. ويقول النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي في تصريح لـ(المدى) إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طلب من رئاسة البرلمان التريث بعرض أسماء المرشحين لحقبتي الدفاع والداخلية لحين الاتفاق على استبدال المرشحين أو الحصول على ضمان من الكتل السياسية لتمرير الحاليين”.

وفي الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي منح مجلس النواب الثقة لوزيرة التربية شيماء الحيالي ونوفل بهاء موسى وزيرا للهجرة والمهجرين فيما رفض منح الثقة لمرشح منصب وزير الدفاع فيصل الجربا.

ويشير الغزي في حديثه قائلا إن “المفاوضات مازالت قائمة بين تحالفي البناء والإصلاح على تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في جلسات البرلمان المقبلة”، مؤكداً أن “تفاهمات الأخيرة توصلت إلى طرح اسم سليم الجبوري وهشام الدراجي كمرشحين لحقيبة الدفاع”. ويضيف أن “المفاضلة بين هذين الاسمين أمر متروك لرئيس مجلس الوزراء فهو مخير بترشيح من يراه مناسباً لمجلس النواب من أجل التصويت عليه”، منوهاً إلى أن “الدراجي يكاد يكون الأقراب لشغل هذا المنصب لخبرته وكفاءته العسكرية”.

هشام داود عزيز عباس الدراجي هو من مواليد محافظة واسط سنة 1954 يحمل شهادة الماجستير في العلوم العسكرية، وشغل منصب نائب مدير العمليات في وزارة الدفاع قبل ان يتم تعيينه مديراً لمعهد الدراسات الستراتيجية ومن ثم رئيساً لهيئة الأركان في قيادة القوات البرية وأخيراً مديراً للحركات وأمين السر في الوزارة قبل إحالته إلى التقاعد لإكماله السن القانونية.

ويتابع النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار إن “حظوظ سليم الجبوري تكاد تكون قليلة مقارنة مع هشام الدراجي الذي يتمتع بالخبرة العسكرية ويحمل رتبة لواء قبل إحالته إلى التقاعد”، منوها إلى أن “الجبوري لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة وزارة الدفاع”. ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في آخر جلسة برلمانية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إرسال مرشح بديل لمنصب وزير الدفاع، وأرجأ التصويت على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واختل نصاب جلسة البرلمان بعد انسحاب نواب تحالف الإصلاح والإعمار إثر طرح اسم فالح الفياض مرشحاً لحقيبة الداخلية مما اضطر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة. ويلفت عضو تحالف الإصلاح إلى أن “هناك مداولات بين الإصلاح والبناء بشأن تقديم أسماء بديلة عن فالح الفياض لضمان تمرير مرشحي الدفاع والداخلية في جلسات البرلمان المقبلة”، متوقعاً أن “تكون الأسماء جاهزة خلال الأسبوع الجاري”. وأرجأ مجلس النواب في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي التصويت على ثماني وزارات بعدما منح الثقة إلى أربعة عشر وزيراً من الكابينة الحكومية التي تقدم بها عبد المهدي. وبعد مفاوضات طويلة تمكن مجلس النواب في جلسته التي عقدت في الثامن من شهر كانون الأول الماضي من منح الثقة لمرشحي التعليم العالي قصي السهيل، وعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط. وبعدها اختار وزيري التربية والهجرة. فيما ما تزال حقائب العدل والدفاع والداخلية غير محسومة.

ويوضح الغزي أن “تحالف البناء لم يمنح رئيس مجلس الوزراء الضوء الأخضر لاختيار بديل عن فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية”. ويرى أن “حسم مرشح وزارة العدل يكاد يكون أقل وطأة من حسم مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية”، مرجحاً “إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن استبدال مرشح وزارة العدل قبل عقد جلسة البرلمان المقررة في الثامن من الشهر الجاري”.

بدوره، يؤكد تحالف البناء أن “الحوارات مازالت جارية مع تحالف الإصلاح والإعمار للاتفاق على تسمية المرشحين لشغل حقائب الدفاع والداخلية والعدل”.

ويضيف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو في حديث مع (المدى) أن “المفاوضات مازالت مستمرة بين تحالفي الإصلاح والبناء للاتفاق على أسماء مرشحي الدفاع والداخلية والعدل وكذلك البديل المناسب عن وزيرة التريبة شيماء الحيالي”. ووضعت وزيرة التربية شيماء الحيالي استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد موجة الانتقادات التي وجهت لها وللحكومة ولتحالف البناء على خلفية اتهام أخيها بالانضمام لتنظيم داعش، مؤكدة “براءتها من أي إرهابي”.

ويضيف القدو أن “الأسماء الجديدة لم تحسم بعد من قبل القوى والأطراف السياسية التي تحتاج إلى وقت من أجل نضوج الأفكار والاتفاق على هذه الأسماء من عدمها”، مؤكدا أن “هناك مواقف متصلبة من بعض المرشحين ضد استبدالهم بآخرين”. وهي إشارة ضمنية إلى تمسك الفياض بترشيحه. وكان الفياض قد أعلن أكثر من مرة تمسكه بترشيحه. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعادة ترشيح النائب الحالي عن تحالف البناء قاسم الأعرجي لشغل منصب وزير الداخلية لكن لم يتسنّ لـ(المدى) التأكد من صحتها.