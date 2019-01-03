التيار الصدري يكشف حقيقة “توبيخ شفوي” لنائب رئيس البرلمان

نفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاربعاء، “الانباء المغرضة” التي انتشرت مؤخراً بخصوص النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي.

وأكدت الهيئة في بيان ان “ما تناولته بعض المواقع ووسائل الاعلام من تصريح منسوب اليها حول ارسال رسالة شفوية من الزعيم العراقي مقتدى الصدر الى الكعبي عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

ودعت الهيئة “وسائل الاعلام المختلفة الى استقاء المعلومات والتصريحات من مصادرها الرسمية وعبر الحسابات الخاصة بالهيئة والقنوات الرسمية الاخرى وليس اعتماداً على مصادر مشبوهة ومجهولة المصدر”.