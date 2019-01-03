الحكومات العراقية والتغيّرات الفيزياسية

عباس الكتبي

ذهبت مرة ضمن وفد إعلامي إلى النجف الأشرف، في عهد الحكومة السابقة، فألتقينا هناك بأحد مراجع الدين، ودار الحديث حول الوضع السياسي في العراق بشكل عام، ومن طريف ماقاله سماحة المرجع الديني عن التغيّر الحاصل في الحكومة: هو عبارة عن نقل وزير الماليةإلى وزارة النقل!

العراق بحاجة إلى سياسيين يفهموا طبيعة المجتمع العراقي والتغيّرات الحاصلة فيه، كالتحولات والتبدلات في الأفكار وخاصة في فئة الشباب، بسبب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وعليهم_ السياسيين_ أيضاً النظر بدقة في التقلبات السياسية والاقتصادية التيتحدث في البلد والمنطقة كي يتعاملوا معها بالصورة المناسبة والشكل الممتاز.

كل جيل لاحق يختلف عن سابقه بفكره وآرأئه وبأدبه وذوقه العام وخاصة إذا تباعد بينهما الزمن، فالجيل الحاضر يحتاج إلى خطاب من قيادته السياسية تفهم طبيعته النفسية والعقلية لينسجم ويتماشى معها، من هنا ينبغي على كل الأحزاب السياسية والزعماء والقادة،التغيير والتبديل في أستراتيجيتهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية ليواكبوا التطورات الحضارية للمجتمعات الإنسانية، بل لابد أن يكون التغيّر حتى في المسميات والعناوين العامة.

على سبيل المثال لا القصد، فعنوان “حزب الدعوة الإسلامية”، ماذا تعني الدعوة إلى الإسلام في مجتمع أساساً هو مسلم يؤمن بالله وأنبيائه ورسله وكتبه، ويأخذ تعاليمه الدينية وأحكامه الشرعية من مراجع الدين؟! طيّب ما أنت حزب وطابعك الرسمي سياسي وأن حملتالصفة الإسلامية، تريد قيادة أو قدت دولة، فالمجتمع محتاج منك أن تخدمه وتوفر له الخدمات وهناءة العيش في ظل حياة كريمة يعمها الأمن والسلام، لا يريد منك أن تعلمه الصلاة والصوم والزكاة، فالأحرى بك أن تغيرّ عنوانك إلى “حزب الدعوة إلى الخدمات أو الدعوة إلى مجتمعحضاري”، لذا قلنا على كافة الأحزاب السياسية أن تقوم بتغيير الخطاب والمنهجية والعناوين بل حتى الشخوص تغييراً جذرياً ليتماشى مع الواقع الإجتماعي والسياسي المعاصر كي ينجحوا في قيادة الدولة.

درسنا سابقاً في مادة العلوم، التغيّرات الفيزيائية والكيميائية، وعرفنا أن التغيّر الفيزيائي هو يحصل في شكل المادة ومظهرها مع الحفاظ على خواصها الإصلية وبأمكانها أن تعود لحالتها السابقة كذوبان الثلج، أما التغيّر الكيميائي فهو يفقد المادة خواصهاالإصلية ولا يمكن لها الرجوع إلى حالتها السابقة، فتتغير إلى مادة جديدة كأحتراق الخشب ليصبح فحماً.

يُمسي وزيراً للنفط ويُصبح وزيراً للكهرباء، هذا التغيرّ في الشكل والمظهر لا ينفع أبدا، وحتى لو جاءت وجوه جديدة فمع بقاء خواصها الحزبية الأصلية الفاسدة يمكن للفساد أن يعود إلى حالته السابقة، يجب أن يكون هناك أحتراق داخلي في تركيبة الأحزاب، وهذهمسؤولية المجتمع أولا، والأحزاب السياسية ثانياً فعليهم مراجعة أنفسهم، العراق بحاجة إلى تغيّرات كيمياسية وليس فيزياسية.