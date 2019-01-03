الحكومة العراقية تعلق على احتساء طفل صغير الكحول وتحرك دعوى جزائية ضد ذويه

اعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيأة رعاية الطفولة باسم الربيعي يوم الاربعاء عن قلقه حيال التسجيل الفيدوي الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتساء طفل صغير لمشروبات كحولية.

وقال الربيعي في بيان اليوم، انه “تابعنا بقلق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع يظهر الاساءة الى طفل من خلال اظهاره بمظهر غير لائق في احد الاماكن العامة ليلة راس السنة” .

واضاف “اننا ومن موقع مسؤوليتنا في رئاسة هيئة رعاية الطفولة في العراق نبدي اسفنا لحدوث مثل هذه الانتهاكات الصارخة تجاه الطفولة ونستهجن الحادثة التي تعرض لها الطفل البريء لكونها تعد خرقا قانونيا منافيا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها العراق”.

ودعا الوزير “رئاسة الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفل كما نطالب هيئة الاعلام والاتصالات بمنع ترويج مثل هكذا مقاطع”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديويا ليلة رأس السنة يظهر طفلا لا يتجاوز عمره الاعوام الثلاثة وهو يقف على سيارة ويحيط به مجموعة من الشباب اذ اقدم احدهم على اعطائه قنينة لمشروب كحولي ليبدأ بتناوله.

واثار هذا الفيديو غضبا داخل المجتمع العراقي اذ طالب العديد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة المسؤول عن هذه الفعلة.