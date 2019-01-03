الرميثي: سنُقدّم لآسيا بطولة استثنائية

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أبوظبي ـ

التاريخ: 03 يناير 2019

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكملت تحضيراتها لانطلاقة كأس الأمم الآسيوية بنسختها السابعة عشرة خلال الفترة 5 يناير لغابة 1 فبراير 2019، التي ستشهد الإمارات استضافة نسختها المحدثة لأول مرة.

وقال معاليه: تقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ودورها الريادي الداعم لاستدامة النجاحات الرياضية، وانعكاسه الكبير على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية والقارية التي تقام على أرض الإمارات التي غدت وجهة عالمية للرياضة.

وأضاف: سنُقدم لآسيا والعالم أجمع بطولة استثنائية تاريخية خالدة في ذاكرة شعوب القارة بكافة المقاييس، في ظل خطط تنظيمية محكمة وتجهيزات بأعلى مستوى، انطلقت بروح التحدي والتفاني بحب الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم من قبل اللجنة العليا المحلية المنظمة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والتي وضعت بكافة خططها تقديم كل أنواع الدعم وتسخير كافة الإمكانيات والمقومات الداعمة لمواصلة نجاحات الإمارات على صعيد احتضان البطولات العالمية والقارية.

ترحيب

وأضاف معاليه: نرحب بجميع وفود المنتخبات الآسيوية في موطن السلام والتسامح الذي يحتضن مختلف الثقافات ويتعايش على أرضه جميع الجنسيات بمحبة ووئام، فالإمارات حاضرة بقوة على صعيد المشهد الرياضي العالمي والنجاح مقترن بها وبمسيرتها المباركة التي شهدت قبل فترة زمنية بسيطة نجاحاً مبهراً لكأس العالم للأندية والتي دونت خلالها قصة نجاح كبيرة لكرة الإمارات بوصافة العين لبطولة العالم.

وتابع معاليه: تنظيم كأس آسيا 2019 يمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات ومناسبة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة، ودعمها السخي للتطور والنماء الرياضي الذي تعاصره الدولة وحرصها الكبير على توفير كافة مقومات النجاح لتنظيم البطولات الرياضية القارية والدولية وفق أعلى المعايير، بما يجسد محوراً رئيسياً لتنظيم تاريخي وإبهار العالم من جديد بمنشآت الإمارات الرياضية الفخمة ومعالمها السياحية والثقافية والتاريخية.

اهتمام كبير

وتابع معاليه: اللجنة المحلية العليا المنظمة وعلى مدار اجتماعاتها المتواصلة مع كافة المجموعات أولت اهتماماً كبيراً لتنظيم البطولة بأعلى المستويات بما يليق بمكانة دولة الإمارات المرموقة وشراكتها المميزة مع الاتحادات الرياضية الدولية ومن بينها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكمل معاليه قائلاً: منتخبنا الوطني استعد للبطولة من خلال برنامج إعدادي شمل معسكرات تدريبية ووصل للجاهزية التامة وعناصر المنتخب هم الأفضل على مستوى الدولة، وهو ما يتوجب ظهورهم بأعلى مستوى عند الموعد والمساندة الجماهيرية، مضيفاً معاليه: أن الجمهور يلعب دوراً رئيسياً في قيادة التطلعات، إذ ضرب جمهور العين مثالاً رائعاً بقيادته لطموحات الفريق لوصافة مونديال الأندية وسط ألم وحسرة لاعبي الفريق الذين كانوا يتمنون الظفر بلقب المونديال، داعياً جماهير الإمارات لدعم مسيرة منتخبنا الوطني واستضافة الحدث بالمساندة الجماهيرية ودعم الجهود التنظيمية التي امتدت على مدار 4 سنوات.

مراحل العمل

على جانب آخر، استعرضت اللجنة التنفيذية لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» في اجتماعها الموسع الذي عقد بفندق مدينة جميرا بدبي، التطورات النهائية لمراحل العمل التنظيمي قبل انطلاق البطولة الآسيوية السبت المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية تحت شعار «لنجمع آسيا معاً».

ترأس الاجتماع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور عارف العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، سعيد حارب رئيس مجموعة دبي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين، وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد بن ديلان المزروعي مدير مجموعة دبي ويوسف البلوشي نائب مدير مجموعة أبوظبي.

وتابعت اللجنة التنفيذية سير الأعمال التنظيمية بكافة المجموعات والملاعب الثمانية المستضيفة لمباريات البطولة البالغ عددها 51 مباراة، وحالة الاستعدادات والتسهيلات المقدمة من أجل تحقيق علامات النجاح والتميز لمشوار البطولة الآسيوية. واطلعت اللجنة على التصورات النهائية لحفل افتتاح البطولة والتجهيزات اللوجستية والأمنية والترويجية والخدمات الإعلامية وعمليات بيع التذاكر وكافة الجوانب التنظيمية.