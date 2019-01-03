الطاقة .. والمبدعين ح1

كل شخص يملك شيئاً من الطاقة , من حيث يعلم أو لا يعلم , الفرق بالتشخيص والتحكم فيها , البعض تمكّن منها , فمن خلالها جاء بلطائف الامور وخروج عن المألوف , وبعض لم يتمكًن منها , أو انه لم يعيها فراح يتخبط هنا وهناك , لكن تخبطه يدل على مهارة خفية ومعرفة كامنة وفن غير مقنن لسبب ما , كضعف الشخصية , انعدام الثقة بالنفس او شعور طاغِ بالإحباط .

كل شخص لديه نوعا من المهارات , او فنا من الفنون , او حتى موهبة من المواهب , كبتت لسبب ما , او لم يحصل على فرصة مناسبة لكشفها او صقلها , فدفنت في اعماق صاحبها سيء الحظ .

كما المعادن تحتاج الى عملية صقل , كذلك الذكاء , الابداع , الموهبة , كلها تحتاج الى عملية صقل ايضاً , قبل الخوض في الحديث عن هذا المثلث (الذكاء , الابداع , الموهبة) نحتاج الى تعاريف لكل منها على حدة .

1) الذكاء :

هناك عدة تعاريف للذكاء , وفقا لآراء علماء النفس ومناهجهم , فنكتفي بذكر أربعةً منها :

أ‌) التعريف الأول: يأخذ بنظر الاعتبار العامل العضوي للذكاء , وهذا النوع يعرف الذكاء على انه قدرة عضوية فسيولوجية للعوامل الوراثية الدور الاكبر فيها.

ب‌) التعريف الثاني يأخذ بنظر الاعتبار العامل الاجتماعي , لذا يرى ان الذكاء هو القدرة على فهم اللغة والقوانين والواجبات السائدة في المجتمع , من هذا المنطلق يكون المجتمع هو اللاعب (او الملعب) الفعال والمؤثر في الفروق بين الافراد في الذكاء.

ج) التعريف الثالث : يعتمد على ملاحظة المظاهر السلوكية لمعرفة والحكم على ذكاء الفرد.

د) التعريف الرابع : الذكاء هو البحث عن حل واحد للمشكلة , يفترض ان يكون صحيحا.

أنواع الذكاء:

يعرف للذكاء ثمان أنواع فرعية , هي :

1- الذكاء اللغوي (Linguistic Intelligence) :- هو قدرة الفرد على التفكير واستعمال التعابير اللفظية والكلمات المناسبة في الاوقات المناسبة مع الاشخاص المناسبين , وقد يشمل مقولة (حدًث الناس على قدر عقولهم) .

هذه النوع من الذكاء هو الأكثر انتشارا والأكثر أهمية , لأنه يتيح إمكانية التواصل بين الناس , يمتاز به أشخاصاً دون غيرهم , غالباً ما تجده لدى الخطباء , الشعراء , الكتاب , الصحفيين , المترجمين والرؤساء.

يمكن للفرد تعزيزه بعدة وسائل منها :

أ‌) الموهبة.

ب‌) المطالعة والقراءة.

ت‌) حل الكلمات المتقاطعة.

ث‌) تعلم لغات أخرى غير اللغة الأم.

ج‌) قراءة القصص وحكايتها.

2- الذكاء المنطقي الرياضي (Logical-Mathematical Intelligence)) :- هذا النوع من الذكاء يعتبر الاب النموذجي للذكاء , به يصل المرء الى التفكير السليم عن طريق التفكير والاستنتاج , وهو لا يحتاج الى تعابير لفظية في كثير من الاحيان , بل يكتفي صاحبه بمعالجة ما يطرأ عليه او ما يحتاجه من عمليات حسابية داخل عقله , ولا يحتاج الى التعبير عنها الا بالتصريح عن النتيجة .

لغة الارقام والعمليات الحسابية هي الطاغية فيه , لذا يتميز اصحاب هذا النوع من الذكاء بأنهم منهجيين وذوي تفكير منطقي تحليلي في الاسباب والنتائج , الامر الذي يمكنهم ويمنحهم القدرة على حل المسائل الرياضية والالغاز والعاب الذكاء .

صاحب هذا النوع من الذكاء ناجح كمحاسب او في برامج الحاسوب (كومبيوتر) وكمتخصص في منهجية معينة .

تنمية هذا النوع من الذكاء تعتمد على رغبة صاحبه في الدرجة الاولى , وايضا بمتابعة الالغاز والمعضلات الحسابية , وكذلك قراءة الروايات الغامضة .

3- الذكاء الاجتماعي (Social Intelligence):- هو قدرة الفرد على التواصل مع الاخرين , ويظهر كمهارات عالية وممتازة في التعامل مع الناس , والتنسيق الاجتماعي بين الاقارب والاصدقاء , دون ان يخسر طرفا على حساب طرف اخر , فالمعلوم ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه , رغم قدرته على العيش بوحده , الا انه لا يستسيغ الوحدة , ويميل الى الاختلاط بالناس.

يقول جاردنر (إنّ الذكاء في العلاقات المتبادلة بين الأفراد هو القدرة على فهمهم لبعضهم البعض، وفهم ما الذي يُحرّكهم، وكيف يُمارسون أعمالهم، وكيف يتعاونون فيما بينهم)”1″ , ثم حدد جاردنر اربع مواصفات للشخصية الاجتماعية ( القيادة , القدرة على تنمية العلاقات والمحافظة على الاصدقاء , وقدرة الفرد على حل الصراعات , المهارة في التحليل الاجتماعي).

صاحب هذا النوع من الذكاء ناجح جدا في السياسة والتدريس والعمل كممرض او مفاوض او مسؤولا في العلاقات العامة والعمل ضمن المنظمات الاجتماعية والخيرية والثقافية .

صقل هذا النوع من الذكاء وتنميته يعتمد على التواصل مع الناس , ورفض الانعزال , والانخراط في شبكات التواصل الاجتماعي , وكذلك لعب الالعاب التفاعلية.

4- الذكاء الفراغي (الفضائي) “Spatial Intelligence”:- يعتمد على قدرة تصور الاشياء في الفراغ , ويستعان به عندما ينوي المرء صنع شيء ما كتمثال وغيره , فيصور ما ينوي صنعه في مخيلته , ثم العمل عليه .

5- الذكاء الجسدي (Bodily – Kinesthetic Intelligence) :- اصحاب هذا النوع من الذكاء يتعاملون بشكل جيد وفعال مع المهام الجسدية والتفاعل او التلاعب بالأشياء .

صاحب هذا النوع من الذكاء ناجح جدا كطبيب جراح , لاعب سيرك , رياضي , حرفي , رسام , و أي عمل يحتاج الى حركة جسدية ماهرة او خفيفة .

6- الذكاء الإيقاعي الموسيقي (Musical Intelligence) :- هذا النوع من الذكاء يرتبط بالموسيقى وحب الناس لها , الحس الموسيقي يختلف من شخص الى اخر , سواء كانوا قد تعلموا الموسيقى واحبوها ام لا , وهو الذي يمكنك على تمييز الايقاع , النغمة , النبرة .

7- الذكاء الروحي أو الخارجي (Intrapersonal Intelligence):- هذا النوع من الذكاء مرتبط بفهم وادراك الفرد لنفسه وللعالم من حوله , فهمك لنفسك ومشاعرك يتيح لك التصرف بشكل بناء.

يكون هذا النوع عادة في الاطباء النفسيين وعلماء النفس والقادة الروحيين , وكذلك الكتاب .

تنميته بالتأمل , عيش احلام اليقظة حول خططك المستقبلية , الذهاب في رحلات لوحدك.

هذا النوع من الذكاء من شأنه ان يؤدي الى اعتزاز الفرد بنفسه وتقوية شخصيته , وعكسه تماما , ضعف هذا الذكاء لدى الفرد يؤدي الى ضعف اعتزازه بنفسه وبالتالي ضعف شخصيته , وربما يودي به الامر الى الانعزال والانقطاع عن المحيط (المجتمع) والميل الى الانعزال.

8- الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence) :- هو حسب ما عرّفه جولمان قدرة الفرد على حثّ نفسه باستمرار لمُواجهة اي إحباط، إضافةً إلى القُدرة على التحكّم في النزوات، والقدرة على تنظيم الفرد لحالته النفسية، ومنع وقوع الأسى أو الألم والحزن عليها؛ حيث يؤدّي ذلك إلى إيقاف قدرته على التفكير.

هناك انواع اخرى من الذكاء من قبيل :

1- الذكاء البصري المكاني: هو تنسيقا بين حاسة البصر واليد , ويعتمد على التفكير والتصور ثلاثي الابعاد , لذا فهو موجود لدى النحاتين والرسامين والمصممين , كما وان موجود ونافع جدا لدى سائقي السيارات والطياران والمعماريين والاعمال الهندسية .

2- الذكاء الطبيعي: هو انسجام الفرد مع الطبيعة وعناصرها , تجد له القدرة على معرفة الاشياء والنبات والحيوانات والكائنات الاخرى , وربما وصل به الانسجام الى القرب من الحيوانات المفترسة او اللعب بالحشرات الخطرة دون ان تؤذيه.

هناك تصنيف اخر لأنواع الذكاء , اعتمد الاختصار والشمولية :

1- الذكاء العلمي: صاحب هذا الذكاء يكون متميز دراسيا , وله القدرة على القراءة والكتابة بشكل جيد , كما ويمكنه فهم المعادلات البسيطة والمعقدة من اول مرة , وكذلك لديه القدرة على فهم وحفظ ما سمع لمدة طويلة , كما ويتمتع بسرعة البديهة واستحضار المعلومة بشكل سريع , الامر الذي يؤدي بهم الى النبوغ في اغلب الاحيان .

2- الذكاء الاجتماعي: صاحب هذا النوع من الذكاء لديه قدرات عجيبة في التعامل مع الناس , وكسب الاصدقاء , والاصلاح بين المتخاصمين , أي هو شخص فعال في المجتمع , وغالبا ما يكسب شهرة واسعة .

3- الذكاء الميكانيكي: يتمتع صاحب هذا النوع من الذكاء بقدرات يدوية ميكانيكية او قدرات جسدية لا يتقنها الاخرون , ينضوي تحت هذا النوع من الذكاء كافة الحرفيين والرياضيين والجراحين .

الجمع بين هذه الانواع من الذكاء بنسب متقاربة يكاد يكون ضربا من المستحيل , ربما يتمكن الفرد من الجمع بين اثنين منها او جميعها لكن بنسب متفاوتة , مع طغيان احداهما وظهورها بشكل واضح .

*** يتبع

حيدر الحدراوي

1. أ. حيدر حاتم فالح العجرش “أنواع الذكاء عند هاوارد جاردنر”.