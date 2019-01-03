الفنان عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية

فلسطين : 2019

تألق صاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الغناء الفلسطيني الفنان عوض طنوس خلال احياء ليالي عدد من حفلات عيد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية في عدد من المدن الفلسطينية وفندقالشبرد في بيت لحم وحفل راس السنة في فندق جولدن ثري نابلس فلسطين حيث تميزت الحفلات جميعها بحضور كبير من محبي صاحب الصوت الشجي ، وقدم خلال تلك الحفلات عدد كبير من الاغنيات التي اظهرت تفاعل الحضور مع برنامجه الغنائي الذي اعده خصيصا لهذه المناسبات بمصاحبة فرقتهالموسيقية .

واعتبرت تلك الحفلات بحضورها الكبير بمثابة جسرا عبر من خلاله محبي الفنان عوض طنوس بترديدهم وتفاعلهم مع اغنياته خصوصا العمل الذي اطلقه مؤخرا باللهجة العراقية بعنوان

” قلبي يحبك ” والذي حقق نجاحا كبيرا ، كما بقية اعماله الغنائية السابقة “خليك حدي وبنت الاصل “، وتميز قيثارة فلسطين الفنان عوض طنوس بسحر صوته بالمواويل والميجانا والعتاباوعشقه لكبار نجوم الغناء في العالم العربي ممن ابدعوا بالقدود الحلبية ليسحر بصوته حضور حفلات عيد الميلاد المجيد وراس السنه الميلادية .حيث قدم اغنيات ، للفنان الراحل وديع الصافي والفنان ملحم بركات والفنانة الراحلة وردة الجزائرية كما قدم اغنيات سلطان الطرب جورجوسوف .

وبعد ان ودع عاما واستقبل عاما جديدا مع جمهوره في فلسطين سوف يتوج هذا النجاح بجولة فنية جديدة في الولايات المتحدة الامريكية ، كما سيتم اطلاق عمله الغنائي الجديد خلال الفترةالقادمة ليكون احد ابرز الاعمال الغنائية التي سيقدمها في العام 2019 .