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القبض على عصابة سرقت 200 الف دولار ومصوغات ذهبية في دهوك

افاد المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك في اقليم كوردستان المقدم هيمن سليمان يوم الاربعاء عن القاء القبض على عصابة سرقت مبلغا قدره 200 الف دولار امريكي من احد المنازل في مركز المدينة.

وقال المقدم سليمان في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من مبنى مديرية الشرطة في دهوك ان القوات الامنية القت القبض على عصابة تتألف من شخصين سرقا 200 الف دولار اضافة الى ملايين الدنانير مع كميات من المصوغات الذهبية.

واضاف انه تم ضبط تلك الاموال والمصوغات الذهبية بحوزة السارقين اثناء القاء القبض عليهما.

وتابع المقدم سليمان ان السارقين من اهالي محافظة دهوك، مشيرا الى انهما قد تصرفا بمبالغ مالية من الاموال العراقية التي سرقاها من ذلك المنزل.

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