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الى جميع بنات وابناء الجالية العراقية في المانيا وفي برلين خاصة

وصلتني من احد الاصدقاء المعلومة المرفقة والتي تفيد بأن اذناب البعث وايتام المجرم ضد شعب العراق والانسانية صدام حسين والذي نفذ بحقة حكم الاعدام قبل 12 عاماً سوف يلتقون يوم السبت القادم الموافق 5 كانون الثاني 2019 لاستذكار مايسمونه مناسبة استشهاده. موعد اللقاء سيكون في الساعة الخامسة مساءّ وفي المكان التالي

Markgrafenstr 67, 10969 Berlin

هذه ليست المرّة الاولى التي يجتمع فيها البعثيون في برلين في تحدي واضح لمئات الالاف من ضحايا جرائم حزب البعث وصدام حسين وحروبه العبثية التي دمرت الاقتصاد العراقي والبنيةالتحتية ولايزال العراق يعاني من تبعاتها. استتغرب اشد الاستغراب من سكوت وسلبية المنظمات والجمعيات العراقية في برلين وعموم المانيا بمختلف اتجاهاتها اليسارية والاسلامية والتي يفترض ان تمثل ضحايا البعث وتدافع عن حقوقهم تجاه هذه الانشطة المريبة ممن يدافعواعن جرائم البعث وصدام حسين . من الممكن التصدي لهذا النشاط بالطرق السلمية وفي اطار القوانين الالمانية اما عن طريق تقديم طلب الى السلطات بالموافقة علة تنظيم وقف احتجاجية امام مكان الاجتماع او في حالة تعذر ذلك الدخول الى قاعة الاجتماع سلميا وطلب المشاركة في النقاشلتبيان الحقائق والوقائع التي تثبت جرائم البعث وصدام حسين وشرعية الحكم عليه بالاعدام.

مع التقدير

الدكتور بارق شُبَّر

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