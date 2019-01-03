اندلاع حريق في محال تجارية وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق في محال تجارية وسط بغداد.
وقال المصدر إن “فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حريق اندلع في عدد من المحال لبيع الاطارات ضمن مجمع المشمن في منطقة الكرادة وسط بغداد”.
أفاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق في محال تجارية وسط بغداد.
وقال المصدر إن “فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حريق اندلع في عدد من المحال لبيع الاطارات ضمن مجمع المشمن في منطقة الكرادة وسط بغداد”.
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