ايران: أصبحنا أكبر دولة مصدرة للعراق وحددنا مشاريع عملاقة

اعلن رئيس منظمة تنمة التجارة الايرانية محمد رضا مودودي ان العراق اصبح الوجهة الاولى لصادرات السلع الايرانية حيث تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار في غضون الاشهر الثمانية الاخيرة.

وقال مودودي للمراسلين على هامش الاجتماع الأول المشترك لتنمية تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الاربعاء “سجلت الصادرات غير النفطية نموا بمقدار 13 % في الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري /بدأ في21 مارس 2018/ ، وتجاوزت 33 مليار دولار، ونعتقد ان هذه الوتيرة ستزداد حتى نهاية العام الحالي /ينتهي في 20 مارس 2019/”.

واضاف ان ايران تخطت الهند والصين وتركيا في السوق العراقية، واصبحت ايران اكبر دولة مصدرة الى العراق، حيث تجاوزت قيمة صادرات السلع الايرانية لحد الآن 7 مليارات دولار.

واشار مودودي الى التخطيط لزيادة الصادرات الايرانية، بالقول “لدينا قدرة تصديرية تبلغ 50 مليار دولار بناء على الامكانيات الحالية، ولرفع مستواها، نقوم بتحديد مشاريع عملاقة للتصدير بسعة 10 مليارات دولار للسنوات الثلاث القادمة”.