برهم صالح من انقرة: مشكلة المياه بين العراق وتركيا يجب ان تنتهي

شدد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح يوم الخميس على ضرورة انهاء مشكلة ملف المياه بين بلاده وتركيا.

وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم في انقرة، انه “سنعمل على عقد جلسة للمجلس الاستراتيجي بين البلدين”، مبينا ان “العراق وتركيا بحاجة الى اتفاقية شاملة تتعاطى مع الملفات العالقة”.

واضاف ان “موضوع المياه يجب ان ينتهي وألّا يبقى هذا الموضوع مشكلة تؤرق قادة البلدين”، منوها الى انه “نرحب بتعيين اردوغان مندوب عنه لإيجاد حل جذري لمشكلة المياه بين البلدين”.

وكان اردوغان قد قال خلال المؤتمر ان قرر تعيين مندوبا عنه الى العراق سيزور بغداد قريبا للتباحث بشأن مشكلة المياه.

وعلى صعيد اخر شدد صالح على “ضرورة انهاء النزاع في سوريا وتمكين السوريين في اتخاذ قرار مستقل بأنفسهم”.

و وصل صالح صباح اليوم الى تركيا في زيارة رسمية يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.