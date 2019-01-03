بعد قراره المفاجئ.. عشائر البصرة تكشف سبب تمسك العيداني بمنصبه

كشف مجلس عشائر محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، سبب تمسك اسعد العيداني بمنصب المحافظ، وتنازله عن عضوية مجلس النواب.

وقال رئيس المجلس الشيخ رائد الفريجي، ان “محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني تمسك في منصبه، كون هناك اموال صرفت الى المحافظة، واضافة الى منح المحافظة صلاحيات لم تمنح من قبل لاي محافظة اخرى”.

وبين الفريجي “هذا يدعو الى الشك والتخوف من وجود شبهات فساد، قد تحصل بأموال البصرة، خصوصا ان تم التعاقد مع شركات غير رصينة”.

وأعلن العيداني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن عزمه الذهاب للبرلمان للتنازل عن عضويته كنائب والبقاء في منصب المحافظ.