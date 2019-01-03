توضيح من شرطة السليمانية بشأن العثور على جثة طفل مرمية: القاتل سوري الجنسية

اعلنت شرطة السليمانية يوم الخميس بالعثور على جثة طفل مرمية في مكان خال بمنطقة “عربت”.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه تم العثور على جثة الطفل مرمية في احد الحقول الزراعية بمنطقة “عربت”، مشيرا الى ان القوات الامنية اجرت كشف دلالة بمكان الجريمة.

وتابع احمد ان المتهم رفض بالبداية الاعتراف بذنبه ولكن بعد تطابق الادلة الجنائية من خلال الدماء الموجودة داخل سيارته اضافة الى العثور على مادة على جثة الطفل كانت في سيارته ايضا اقر بالذنب.

وبين ان القاتل يدعى (م، ك، ح) سوري الجنسية دهس الطفل وقام بحمل جثته الى ذلك المكان في منطقة “عربت”، منوها الى ان المتهم زعم انه قد نقل الطفل الى المستشفى ولكنه توفي بالطريق وهذا القول مجانب للحقيقة وغير صحيح فقد قام هو بإلقائه بالمكان المذكور عمدا للتغطية على جريمته.