جماهير نيوكاسل تستفز مانشستر يونايتد بلافتة مثيرة

لندن – العربي الجديد

2 يناير 2019

قامت جماهير نادي نيوكاسل يونايتد باستفزاز نظرائهم في مانشستر يونايتد قبل انطلاق المباراة التي تجمع فريقيهما على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الأسبوع 21 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفعت جماهير نيوكاسل يونايتد الحاضرة في مدرجات ملعب “سانت جيمس بارك”، لافتة كبيرة جداً كُتب عليها “يوجد يونايتد واحد فقط، إنه نادي نيوكاسل يونايتد”، في استفزاز واضح لمشجعي الشياطين الحمر، الذين يتباهون بناديهم وتاريخه وبطولاته المحلية والقارية.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في “تويتر”، مع اللافتة الضخمة التي حملها مشجعو نيوكاسل يونايتد، حيث وصفوها بالمُضحكة بشكل كبير، وتدل على استهزاء واضح باليونايتد، بينما عبر البقية عن شعورهم بالتفاؤل بأن يحقق لاعبوهم نتيجة جيدة أمام رفاق الفرنسي بول بوغبا، في حين طالبت جماهير اليونايتد من لاعبيها الرد فوق أرض الملعب.

ويطمح أبناء المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، بأن يحققوا نتيجة إيجابية أمام ضيفهم مانشستر يونايتد، والخروج من المركز 15 الذي يقبعون فيه في ترتيب جدول أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 18 نقطة.