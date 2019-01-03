دانة غاز تكشف ارتفاعاً بانتاج الغاز: كوردستان استوفت جميع استحقاقاتها المالية

اكدت شركة دانة غاز، اليوم الاربعاء، انها لم يعد لها اي استحقاق مالي بذمة حكومة اقليم كوردستان، معلنة انها سترفع انتاجها من انتاج الغاز الى 500 مليون قدم مكعب يوميا.

وجاء في بيان للشركة نشرته على موقعها الرسمي، ان شركة بيرل بتروليوم تسلمت الشهر الماضي مبلغ 322 مليون دولار (1,18 مليار درهم اماراتي)، مبينة ان حصتها من المبلغ يبلغ 113 مليون دولار.

ووفقا للبيان فان الشركة اعلنت ان حكومة الاقليم قامت بدفع جميع ديونها للشركة ولم يعد للشركة اية استحقاقات مالية بذمة الاقليم.

وبشأن توسيع الاعمال والنشاطات الخاصة بها في المنطقة، اعلن المدير التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك المان ان استيفاء المستحقات المالية سبب مهم لتوسيع اعمالها ونشاطاتها، لافتا الى انه في اقليم كوردستان اذا تم دفع المستحقات المالية لشركاء الشركة شهريا وبانتظام سيعزز ذلك ثقة الشركة باعمالها وتوسيع اعمالها.

واضاف البيان ان شركة بيرل بتروليوم منشغلة بحفر عدد من الابار في حقلي خورمور وجمجمال، وتهدف الى تنفيذ خطط توسيعها من اجل ايصال حجم انتاجها من الغاز الى 500 مليون قدم مكعب يوميا.