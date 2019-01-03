رئاسة الجمهورية تكشف سبب زيارة صالح لتركيا

اعلنت الرئاسة العراقية ان زيارة الرئيس برهم صالح لانقرة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، لقمان الفيلي، إن “الرئيس-برهم صالح- سيجري مباحثات رسمية مع نظيره التركي وكبار المسؤولين الاتراك، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة”، مبينا ان الرئيسين سيبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تخص الساحتين الاقليمية والدولية وتوحيد الرؤى والافكار بشأنها.

واضاف الفيلي ان “زيارة الرئيس تأتي استكمالاً للزيارات التي قام بها سابقاً لعدد من الدول العربية والاقليمية في سياق سياسة العراق الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي والاقليمي، وجهوده لتعزيز دور العراق ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة”.