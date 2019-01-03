رفع دعوى قضائية على نائبة عراقية اثارت جدلا باطلاقات نارية

رفع عدد من المحامين دعوى قضائية على النائبة في البرلمان العراقية وحدة الجميلي، بعد ان ظهرت في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تطلق النار في الهواء خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.

وأثار الحادث غضبا وانتقادات واسعة بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 77 آخرين نتيجة الألعاب والعيارات النارية العشوائية التي رافقت الاحتفال برأس السنة الميلادية في العراق.

وطالب مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات العراقية بإلقاء القبض على النائبة العراقية ومحاسبتها لمخالفتها القانون.

بالمقابل أصدرت النائبة وحدة الجميلي بيانا قالت فيه إن “مقطع الفيديو الذي انتشر هو خلال حفل زفاف لأحد الأشخاص الأعزاء في مدينة الرمادي وبمنطقة ريفية”.

​ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجميلي قولها إن الطلقات التي استخدمت خلال إطلاق النار هي “صوتية فقط”.

وكانت وزارة الداخلية توعدت في وقت سابق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات أو المناسبات بالاعتقال في حال مخالفتهم القوانين.